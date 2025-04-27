台積電中科二期擴建啟動！這原因建商加快布局

攸關台積電先進製程設廠的中科台中二期擴建案，隨著最大地主興農球場公告4月30日結束營業，二期土地取得完成法定程序，加上台積電也已租地，啟動擴建計畫，龐大的就業人口紅利帶動周邊房市，建商加快布局推新案，來客明顯增加。

中科管理局統計，中科園區就業人數從2015年3月的3萬2115人，今年3月增至5 萬7643人，10年增加2.5萬人，成長幅度達79.5%。

台積電中科二期園區建廠案，在確定高雄擴增2奈米產能後，改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠，規畫興建四座1.4奈米廠，首座廠預計趕在2027年底前完成風險性試產，2028年下半年正式量產。

中科台中二期擴建「卡」在興農球場與會員球證補償喬不攏，中科管理局原訂第一季交地的承諾跳票、交地時程被迫展延，但中科也證實，用地取得已完成法定程序，台積電也向中科提出「租地簡報」，等同啟動租地程序，預計6月底點交土地，可望第三季同步啟動公共工程與建廠作業。

21世紀不動產資深經理沈政興認為，台積電擴廠效應正加速重塑台中房市版圖，隨著高薪族群移入與科技廊道成形，龐大的就業人口紅利推升區域剛性需求，購屋需求不僅穩定，也推升住宅規格與品質升級。

沈政興提醒，現階段選擇置產標的時，應優先考量是否具備「產業聚落」、「雙軌交通」與「綠帶生活」三大核心條件，方能兼顧居住品質與長期保值性。觀察近期實價登錄與市場反應，中科周邊房市買氣明顯升溫，已成為科技房市熱潮中的關鍵戰場。

中科特區原本交易熱絡，如今市場討論聲量再起。近期包括金昌隆建設「麗景風和」、精銳建設「精銳WORLD」，以及寶輝、磐鈺等建商加快布局，新案陸續公開，來客與詢問明顯增加。