廣達：今年訂單比去年更多 將從代工型轉向自主型研發

廣達（2382）董事長林百里昨（26）日表示，今年訂單已經有所突破、比去年更多，會有更好的成績，且今、明兩年四大美系雲端供應商（CSP）客戶需求都沒有變化；他並高呼廣達將從第一階段「代工型研發」，轉型至第二階段的「自主型研發」。

廣達昨日舉行37周年慶，林百里致詞時表示，廣達37年來大大小小的波浪都見過，每個波浪、每個考驗都通過，才有今天的規模，未來廣達一定能乘風破浪、再創佳績，他並用台語向現場同仁高呼「啥咪攏毋驚，向前行」，今年將持續超前研發、精準行銷。

林百里也高呼廣達要從「代工研發」轉型至「自主研發」，獲利成長，也投資更多在研發上，「這是工程師的夢想，人有夢想才能前進，總不能一輩子幫人家抬轎子」。對於客戶訂單動態，林百里說，美系四大CSP訂單都沒有變化，尤其這幾個月「趕快趕出貨」，客戶明年需求也沒有變，資料中心對四大科技巨頭來說是很重要的投資，「若不投資而別人投，他就落後了」。

圖／經濟日報提供

從AI發展來看，林百里認為，AI不是走到ChatGPT就結束了，AI發展共有七個階段，現在才到第二階段，今年是GB200、GB300伺服器，明、後年又有更強大的伺服器，未來研發需求會愈來愈精密、零件會更趨複雜，製造規模肯定會擴大，廣達也已準備好了。

林百里說，AI應用已遍地開花，每年成本都會大幅降低，AI要滿足人類許多面向的服務，不同服務又要有不同載具，因此對未來發展充滿信心。

廣達副董事長梁次震認為，AI還有很多擴張機會，很多新應用，AI與許多行動產品結合後，會進入百家爭鳴時期，廣達一定不會落後。廣達執行副總經理楊麒令說，廣達超前部署AI軟硬體研發，未來發展非常可期。

林百里今年76歲，過去曾說80歲才退休，被問及是否會如期退休，他笑說，廣達生意愈來愈好，自己身體也愈來愈好、鬥志愈來愈強。