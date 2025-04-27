廣達董事長林百里談及關稅 總舖師哪裡開桌 哪裡做菜

經濟日報／ 記者林薏茹／桃園報導

廣達（2382）董事長林百里昨（26）日談及關稅議題時比喻，廣達發揮韌性製造長處，好比「總舖師」的商業模式，「看哪裡有需要、哪裡開桌，我們就去哪裡做菜」，目前廠區產能都未有變化，「因為我們很早就已經布局了」。

林百里說，廣達今年發揮韌性製造長處，客人要我們搬哪裡去做都可以，對於客戶因應關稅變化的需求，廣達發揮「總舖師的韌性」，未來會是很好的解決方法。

林百里表示，廣達在全球組裝有九個廠區，但材料也要與工廠整合，在客戶需要的國家生產供應，對供應鏈來說難度較高，包括PC板、小零件、線材等，台灣完整的供應鏈不是那麼容易複製，這將是未來的挑戰。

不過，林百里透露，廣達很早就啟動布局，目前產能都沒有搬動，伺服器都在美國與德國生產，筆電以大陸廠區生產美國以外市場的產品，泰國、越南廠區生產美國客戶產品，墨西哥主要是車電產能，去年全球布局都已完成。林百里說，廣達未來不只會在台灣研發，超前研發的下一步也會走向國際化，「不然永遠只做一條蟲，變不了蝴蝶」。

面對關稅帶來製造成本增加，林百里分別以三大產品線說明，他指出，筆電關稅會直接反映到消費者身上，車電也是如此，AI伺服器則不同。

林百里認為，就像工廠機器漲價，但轉嫁至使用者的部分很少，「廚師的烤箱漲價了，餐點應該不會漲價，但若雞肉漲價，餐點就會漲價」，AI伺服器占雲端供應商成本比重不高，最高的反而是電費。

廣達副董事長梁次震致詞時也說，37年前和林百里一起創業時還很年輕，當時大家都差不多39歲，現在雖然老，「但我們還是很新，因為廣達37年來常保持腦袋清晰、想法創新，一直走過來」。

廣達 林百里 漲價

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