產業追蹤／虛擬科技 形塑城市新風貌

隨著全球對虛擬元宇宙與數位雙生技術應用的高度關注，虛擬科技正重塑城市未來。國際電信標準組織（ITU）發起CitiVerse全球倡議，聚焦於虛擬城市的無縫互通與全球標準；芬蘭坦佩雷市以創新技術與產業合作，積極發展元宇宙應用；美國奧蘭多市目標打造全球最大規模數位雙生平台，形塑虛實融合的城市營運模式。

觀察芬蘭坦佩雷市與奧蘭多市的元宇宙城市發展經驗，在技術創新、社會參與方面展現異曲同工之妙。但在策略目標、技術進程實施階段、應用範疇等方面，兩地有顯著差異。坦佩雷重視多元價值與市民福祉，奧蘭多聚焦經濟效益與科技應用即時性，展現出不同城市發展元宇宙的多樣化路徑。

技術應用方面各有側重，坦佩雷強調透過元宇宙、AI及XR等技術促進幸福、永續發展與健康福祉，聚焦市民生活品質的提升，如克服語言障礙、遠端醫療及疾病預測。奧蘭多則利用數位雙生建立高解析度3D地圖，結合氣候數據及基礎設施規劃，作為招商引資和災害應對關鍵工具。

兩市策略目標也反映出技術應用的差異，坦佩雷專注解決社會問題、強調公民參與。奧蘭多著眼城市競爭力提升，以打造全球最大規模數位雙生為吸引企業的核心支柱。

產業與經濟效益方面，坦佩雷的策略體現對未來產業結構的規畫，如培育元宇宙遊戲工程師、AI審計師等新興職業，並以北約元宇宙防禦中心為契機，提升國際市場競爭力。奧蘭多側重於技術展示、招商效益最大化，利用數位雙生可視化特性優化招商過程，為公共與私人事業創造多元應用場景。

儘管兩市均展現出對數位經濟轉型的重視，但坦佩雷強調長期社會價值創造，奧蘭多則以快速吸引投資與資本為核心。產業與經濟策略的截然不同，也反映兩市在元宇宙與數位雙生應用上的文化背景與政策優先事項的差異。

觀察坦佩雷與奧蘭多發展元宇宙城市的相關作為與經驗，有三點觀察值得我國城市未來發展策略參考。一、促進數據與技術的開放互通，強化數據安全與隱私保護：元宇宙城市應用的成功依賴於多來源數據的整合（如衛星影像、基礎設施資訊、氣候數據），以及數據的準確度和時效性。城市主管機關應優先考慮高品質數據基礎設施的建構、制定數據開放標準、推動API界接設計，讓數據能被企業安全且順暢地更新應用。並針對元宇宙技術建立審核機制、制定隱私政策、投資數據安全技術，確保數據與內容真實性、防止未經授權濫用。

業者方面，不僅運用AI／ML科技提供高精度數據處理分析技術，協助城市數據整合、支持元宇宙城市平台基礎外，也需在創新應用產品方案中融入倫理與規範設計，加入防堵虛擬環境中反社會、侵權行為的功能機制，確保產品合規性。

二、創新沙盒環境建構、開發高互動性／感官技術的元宇宙解決方案：主管機關積極制定清晰的技術發展路徑與政策（如創新基金、稅收優惠等），建立測試沙盒，鼓勵新興技術在虛擬環境中試運行，設立創新激勵計畫吸引學研、企業參與，共同驗證技術應用的效益與可行性，以及在地方區域實施測試與評估。

業者則專注於特定應用領域（如健康醫療、旅遊娛樂等）的深入發展，發展基於感官技術（如視覺、聽覺、腦機介面等）新型互動功能的沉浸式用戶體驗應用，提升虛擬環境的自然互動性與無縫體驗，並且提供模組化設計的元宇宙技術，來適應不同城市需求。

三、推動跨界合作，實現以人為本的技術創新應用：為讓元宇宙城市的發展能夠實現社會福祉，主管機關應推動以市民為中心的技術應用，如虛擬諮詢、文化旅遊活動。城市數據平台可融入市民參與機制，讓民眾參與城市規劃、政策設計及數據應用過程，並結合包容性設計，讓城市每個族群都能平等享受虛擬科技的沉浸式互動體驗。

業者方面則與地方政府、技術平台、研究機構、數據供應商合作，提供易用的技術介面與客製化解決方案外，亦需將可用性與包容性設計思考置於產品開發的優先位置，解決不同群體需求。（作者是資策會MIC資深產業分析師）