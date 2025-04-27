產業追蹤／美推BEAD計畫 網通業吃補

2024年12月中，美國425億美元的寬頻公平存取和部署計畫（BEAD）的要求資金接受者部署光纖寬頻或其他「可靠」技術，2025年1月美國國家電信和資訊局（NTIA）詳細介紹可以使用哪些替代技術與各種限制。

NTIA在公告BEAD替代技術的最終指導時，展示其對技術多樣性和數位公平的承諾。BEAD計畫旨在縮小美國的數位落差，確保偏遠和服務不足地區能獲得可靠的高速網路連接。政策制定過程中，NTIA吸納138個利益相關者的意見，涵蓋支持光纖優先的倡導者及主張採用更技術中立方法的建議者。

NTIA在近期陸續採取措施，以降低LEO提供商參與BEAD計畫的障礙，包括放寬信用證義務、聯邦利息要求以及用戶端設備的義務。這些舉措促進LEO技術的廣泛應用，使其能成為光纖部署成本過高地區的關鍵解決方案。LEO技術因其快速部署和不受地理限制的特性，與傳統網路形成互補，有助填補偏遠地區的連接缺口。

最終指導原則也加入WISP作為可提供寬頻涵蓋的業者之一，在可滿足基礎寬頻傳輸要求等規範下，開放更多業者為偏鄉提供服務。總之，NTIA推動BEAD計畫的核心動機在於確保技術多樣性，也就是在光纖無法經濟有效部署的地區，引入替代技術以實現全面覆蓋。此舉也可提升資金利用效率，可根據各地區特性靈活選擇技術方案，避免單一技術導致的不必要支出。

川普政府上任將對LEO帶來更多機會，川普在大選前表示，如果重返白宮，將重新審視所有聯邦政府對SpaceX和Starlink的補貼計畫，外界解讀將加碼政府基建對LEO的投資，這也引發對BEAD計畫中LEO衛星服務部分可能受到的政策影響的討論。因此，川普政府可能加大對衛星寬頻及無線接入技術的支持，特別是在美國偏遠地區的應用。

隨著美國政府開放寬頻技術選項，LEO成為寬頻網路普及的有力競爭技術之一，如Amazon進軍寬頻市場，成為申請聯邦資金的有力競爭者。寬頻軟硬體供應商Calix指出，Amazon此舉令其成為「所有寬頻供應商的敵人」，特別是在BEAD計畫的競爭中更顯威脅。

BEAD計畫旨在為農村地區提供高速網路，Amazon的加入意味傳統網路供應商要面對其他競爭對手的壓力，還要應對科技巨頭挑戰。Amazon的Project Kuiper衛星計畫是其競爭BEAD資金的核心武器。近期Amazon被列入路易斯安那州批准的35家競爭BEAD資金的公司之一，該州是全美第一個獲得NTIA批准完整初步資助提案的州，撥款總額達13億美元。

LEO衛星技術是美國在全球科技競爭中保持領先地位的重要一環，BEAD計畫的實施，將激發美國企業的創新活力。然而，頻譜資源和技術標準的瓶頸若不能解決，將限制美國在此領域的發展，並被其他國家超越。

透過此次更新的BEAD指導方針，將LEO衛星寬頻和5G FWA納入替代技術範疇，進一步擴大相關業者參與空間。雖NTIA仍強調光纖部署的優先性，確保長期穩定和可靠的寬頻服務，隨著Amazon與SpaceX、AT&T、Verizon等供應商共同競爭BEAD資金，美國寬頻市場格局將面臨變革。

從NTIA的說明可以了解，未來BEAD計畫將是一個光纖、固定無線網路接取、與衛星等多技術並存的時代。BEAD的推出，為全球網通產業，尤其是光纖設備供應鏈注入強心針。這項龐大的基建計畫，為台灣網通業提供機會，在光纖線材、光收發器、OLT／ONU設備等領域的元件做足準備，並與美國寬頻服務商建立合作關係。

台灣廠商要關注LEO衛星寬頻的發展趨勢，及早布局相關產品線。另外，LEO衛星寬頻興起也將帶動對地面站、用戶端設備等需求，這也是台廠拓展的新市場。許多台廠在衛星地面設備、關鍵零組件等方面有技術實力。例如在毫米波相控陣列天線、射頻晶片、多工器件等方面具全球競爭力，透過參與BEAD相關LEO產品開發，台廠不僅可拓展業務，還能提升在全球通訊產業的競爭力。（作者是資策會MIC資深產業分析師）