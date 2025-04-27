關稅戰 廣達林百里提總鋪師模式

美國總統川普發起關稅戰，外界都在關注AI（人工智慧）伺服器產業的變化；廣達董事長林百里昨日表示，今年訂單已經有所突破、比去年更多，廣達也將從第一階段「代工型研發」，轉型至第二階段的「自主型研發」。

林百里指出，AI技術要進步、滿足人類所需，不同的服務會有不同載具，這些載具並不是標準化產品，廣達也要從超前研發慢慢轉成自主研發，「過去三十七年廣達做代工，脫不了代工兩字，但下一階段要自主研發，且研發也要國際化，不只在台灣做研發，不然永遠是一條蟲、變不了蝴蝶」他強調，「我們絕不能一輩子幫人家扛轎子」。

面對川普關稅亂流，林百里指出，「今年我們發揮韌性製造的長處，客人要我們搬哪裡去做，都可以。我想了一個idea（點子），這個是總鋪師（台語）的商業模式。」他形容，這就好像總鋪師（台語）可以四處搬遷辦宴席。

不過，廣達的產能調整早在去年已經完成，今年截至目前為止，並沒有新的變動和搬遷，但「六十天後又有什麼新的（變化），我就沒法知道」。

對於客戶訂單動態，林百里說，四大美系雲端服務供應商（CSP）訂單都沒有變化，尤其這幾個月「趕快趕出貨」，客戶明年需求也沒有變，資料中心對四大科技巨頭來說是很重要的投資，「若不投資而別人投，他就落後了」。

林百里進一步分析，以資料中心投資而言，四大CSP科技巨人都在互相競爭，他們的商業模式也被需要，AI發展還有許多應用、滿地開花，成本會每年大幅降低，用途也會進展到：一個普通人用AI，能跟博士用AI一樣，「我用AI以後也可以變物理博士、醫學博士」，他因此仍對AI和需求仍有信心。

從AI發展來看，林百里認為，AI不是走到ChatGPT就結束了，AI發展共有七個階段，現在才到第二階段，今年是GB二○○、GB三○○伺服器，明、後年又有更強大的伺服器，未來研發需求會愈來愈精密、零件會更趨複雜，製造規模肯定會擴大，廣達也已準備好了。

廣達副董事長梁次震認為，AI還有很多擴張機會，很多新應用，未來AI與許多行動產品結合後，會進入百家爭鳴時期，廣達一定不會落後。廣達執行副總經理楊麒令則說，廣達超前部署AI軟硬體研發，未來發展非常可期。