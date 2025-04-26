廣達董座林百里：AI發展有7步、現在才第2步 未來仍樂觀

代工大廠廣達（2382）歡慶37周年，董事長林百里指出，AI現在的發展程度才到了第二步，若整個發展階段有7步，「chatgpt」才算是第一步，而第二步則是「GenAi」，未來的發展也會越來越快，而今年來講主要的發展還是GB200、GB300，而到明後年則會再發展出具有10倍以上強大算力的伺服器產品，不過到時候是否能真的滿足第三步、第四步的運算需求，團隊現在還在估算中，不過整體市場的規模擴大，自己還算是蠻肯定的，而現在我們已經都準備好了。

林百里指出，AI以後還有34567 步，而這些都是不同的應用、不同商業模式，而這些也都要研發，而且整個佈局也都要更加的努力，讓技術能越做越深 ，而我們也立志要做好整個人才的佈局，吸引更多專業人才的加入，一起投入研發、製造的團隊，而產線也都要用智慧製造，而這段的製造零件也會越來越複雜，整個品質的管理也都是我們未來的挑戰，不過自己對這個未來還是感到非常的興奮，因為這也代表，作為一個工程師又有了新的使命，自己會全力以赴！

至於總裝方面，林百里表示，我們旗下共有9廠區，而材料方面也都要跟著移動，在各個方面也都要跟供應商做整合，是否會需要更多材料、以及是否會在更多國家生產供應，都必須要多考量，但這樣的供應鏈組成狀況也較複雜，所以也讓台灣在地的完整供應鏈不容易被複製，這樣有帶來好處但也有挑戰，因為這樣供應鏈用得的技術跟工廠都有所不同，而做PC版 線材小零件很雜，這也是未來的挑戰。