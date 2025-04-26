「關稅是誰負責？」廣達林百里巧喻：烤箱漲價了 餐點應該不會漲價

廣達今（26）日舉辦37周年慶，廣達董事長林百里今日以「總鋪師（台語）」的商業模式，來呼籲台灣廠商能彈性、有韌性地四處搬遷、開火煮菜；而當廣達副董事長梁次震被問及「關稅是誰負責時」，他笑著說，「關稅當然不是我們負責」。

梁次震解釋，目前只有美國總統川普認為關稅是供應商負責，但在AI伺服器領域，AI的使用者不像其他產品一樣會分散至所有終端使用者身上，而是在科技巨人身上，因為科技巨人要提供足夠應用或服務，有些是科技巨頭自己使用，但更多是為服務終端使用者。

因此，對廣達而言，林百里補充說，廣達三大業務區域中，以筆電和AI伺服器兩者為例，如果筆電被漲關稅，賣筆電的公司就會因關稅而將產品漲價，而買筆電的人就等於付了關稅，關稅會直接反應至使用者。

但對AI伺服器廠商而言，林百里認為，AI伺服器是科技大廠機房中的設備，就像工廠中買一個機器、機器漲價了，但轉嫁給使用者的地方是很少的，就像「廚師的烤箱漲價了，餐點應該是不會漲價，但如果雞肉漲價，餐點就會漲價」，林百里說。

林百里透露，AI伺服器占四大CSP雲端龍頭資料中心中的成本不高，「最高的是電費」。

至於是否憂心下月或未來台灣政府與美國的關稅談判進展，林百里則笑著回應，「這我就不comment（評論）了」。