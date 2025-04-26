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美國需求減緩？廣達林百里：許多大廠仍在趕貨 目前看來需求沒變

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
廣達37周年家庭日今天在廣達林口總部舉行，董事長林百里表示將以全世界9個廠區，用總舖師的概念服務客戶，面對關稅戰。記者邱德祥／攝影
廣達37周年家庭日今天在廣達林口總部舉行，董事長林百里表示將以全世界9個廠區，用總舖師的概念服務客戶，面對關稅戰。記者邱德祥／攝影

廣達董事長林百里今日出席37周年慶時，被問及面對新的格局和下一階段的製造業有哪些挑戰？他說，在AI時代，假如AI發展有七個步驟，如今的發展程度僅只是到第二步，從第一步的ChatGPT的生成式AI，後面還有五個Step。

林百里認為，今年觀之，現在是廣達做的還是GB200、GB300，但明後年會有十倍強大的伺服器，是否能滿足第三或第四類的AI運算所需，現在還無法估算，但「scale非常大是肯定的，廣達也已經準備好」。

他說，組裝有九大廠區，但材料也需要移動，廣達正在跟供應商進行整合，在更多客人的國家來生產和供應，但現在要建立完整的供應鏈仍然不易複製，因為廣達的供應鏈的技術和工廠各式各樣，有PCB、線材、小元件等，非常雜、也是未來挑戰。

廣達副董事長梁次震則補充，未來有很多機會是廣達持續留意的，AI的發展也包括汽車自駕的方法、低軌通訊、隨身攜帶裝置產品的結合等等，都正在百家爭鳴的時候，目前都在觀察市場，也一定不落人後。

廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令重申，廣達成長可期，在提前部署的情況下，目前部門內的軟硬體工程師都做了很多新的研發，會在未來的情況下慢慢讓客戶了解未來發展仍然可期，廣達許多重心仍會放在AI對伺服器業界的影響，廣達會繼續努力。

另外，市場憂心美國需求減緩，但許多業界供應鏈仍不斷往美國市場轉移，且美國成本也增加，林百里指出，許多大廠仍在趕貨、目前看來需求沒有變，以資料中心投資而言，四大CSP科技巨人都在互相競爭，他們的商業模式也被需要，AI發展還有許多應用、滿地開花，成本會每年大幅降低，用途也會進展到：一個普通人用AI，能跟博士用AI一樣，「我用AI以後也可以變物理博士、醫學博士」，他因此仍對AI和需求仍有信心。

他說，廣達會積極轉型為自主研發，不能永遠做代工，自主研發相當機密，「但我們絕不能一輩子幫人家扛轎子」。

AI 廣達 林百里

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