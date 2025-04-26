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林百里籲：研發要國際化不能只在台灣 「不然永遠是一條蟲」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
廣達董事長林百里（左）今日指出，雖然廣達創立至今一直脫不了代工兩字，但下一階段要自主研發，且研發也要國際化，不只在台灣做研發，「不然永遠是一條蟲、變不了蝴蝶」。記者鍾張涵／翻攝
廣達董事長林百里（左）今日指出，雖然廣達創立至今一直脫不了代工兩字，但下一階段要自主研發，且研發也要國際化，不只在台灣做研發，「不然永遠是一條蟲、變不了蝴蝶」。記者鍾張涵／翻攝

廣達今（26）日舉辦37周年慶，董事長林百里提到廣達的超前部署時重申，面對未來AI時代的不同運用和商業模式，有些是邊緣運算、有些是資料中心所用，研發日益精益，需要更多人才做研發，製造也要「智慧製造」，因為零件愈來愈複雜，品質管理和生產控制都是未來挑戰，「但我個人很興奮，作為工程師，有使命，當然全力以赴」。

他說，AI伺服器是AI時代最重要的一個工具，是資料中心用的，AI技術要進步、滿足人類所需，不同的服務有不同載具，所以這些載具並不是標準化產品，廣達也要從超前研發慢慢轉成自主研發，「雖然我65歲了，但過去37年廣達做代工，脫不了代工兩字，但下一階段要自主研發，且研發也要國際化，不只在台灣做研發，不然永遠是一條蟲、變不了蝴蝶」。

林百里今日在台上致詞時指出，自己去年就已經透露：「我們廣達贏的道理、贏的策略就是超前研發」。他說，廣達今年持續超前研發，「我們基準行銷，都是做大客戶，都是跟我們一起成長的客戶。韌性的製造很重要，但今年我們更發揮我們韌性製造的長處，客人要我們搬哪裡去做，都可以！我想了一個idea（點子），這個都是「總鋪師（台語）的商業模式」。

他說，在川普關稅亂流時代，要採取「總鋪師（台語）的商業模式」，就像總鋪師（台語）廚師一樣可以四處搬遷辦宴席，但其實產能調整在去年就已完成，截至目前尚沒有更新的變動和搬遷，但「60天後又有什麼新的（變化），我就沒法知道」。

隨後在臨時記者會上，當有記者詢問廣達產能經調整後，中國產區產能比重為何？林百里淡淡地笑著說，「目前什麼都沒搬，沒動過！因為我們很早、很早、很早就已經佈局了，伺服器都在美國、德國生產；筆電都在中國做美國以外、在泰國做美國的、越南也有一個廠做美國的（產品），去年都已經完成佈局了，所以我們現在幾乎沒有搬動，墨西哥就做車電，目前來說都沒變！」

「當然60天後又有什麼新的，我就沒辦法，沒法知道。」他幽默地說。

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