林百里烤箱妙喻關稅漲價 梁次震成廣達最佳「總舖師」

川普對等貿易關稅政策一日多變，市場憂慮一旦調高關稅，將帶來電子產品漲價衝擊，對此廣達董事長林百里與副董事長梁次震4月26日十分有默契以「總舖師」為例，解釋廣達的對策就是快速應變哪裡都能開火（製造），林百里更直言：烤箱（設備）漲價，餐點不會漲價，但雞肉（零組件）漲價，則消費者就必須為餐點漲價買單。

林百里跟梁次震認識超過相識超過50年，梁次震很愛美食，更愛下廚，做的一手好菜，林百里26日十分有默契以總舖師為例解釋關稅效應，更表示廣達已經轉型總舖師商業模式，提到此話題時不忘誇梁次震一句，顯然十分肯定梁次震在這塊領域（製造供應鏈或廚藝均是）的擅長優勢。

據指出，由於蘋果筆電仍高達9成在中國大陸製造，在川普4月2日宣布調高各國關稅，連越南也不能倖免下，廣達立刻調度各過廠區，從原本做車用電子跟伺服器的墨西哥廠（當時關稅最低國家之一）擠出產線組裝筆電，足以印證總舖師商業模式的靈活度。

「關稅當然不是我們負責，是使用者負責。」梁次震指出，全世界只有川普認為關稅是供應商負責，但其實這些費用會分散到使用者身上，對廣達伺服器而言，就是反應到四大科技巨頭（MAMA；微軟、蘋果、META、AMAZON），但不見得會反映到用戶（個人或企業）上。

林百里補充，伺服器屬於資料中心機房要的設備，工廠的設備若漲價，反應到使用者機率少，對雲端服務業者來說，他們伺服器占總成本不高，是電費最高，就像是廚師烤箱漲價，餐點不會漲價，但若採買雞肉漲價了，餐點可能會調漲。

不過，車用電腦若漲價，因為是影響車的成本，就會轉嫁到消費者身上，筆電也是，所以不同產品的價值鏈不同。

林百里指出，廣達全球有9個廠區，客戶要在哪裡製造都可以，少量多點的「總舖師商業模式」將是未來趨勢，不管客戶今天要在哪裡做餐點，廣達都能彈性供應客戶，「總舖師商模」將是關稅變動時代的對策。

他解釋，在總舖師商模下，材料也必須跟著移動，所以廣達也跟更多供應商整合，期望在客戶所在地生產供應，但這是比較困難的，因為要有台灣如此完整的產業鏈相當不簡單，包括面板、PCB、線材要在當地製造都非常難，因為用到的技術跟工廠型態都不一樣。