廣達訂單揚 續拚出貨 林百里：明年展望不變 量會更多

代工大廠廣達（2382）歡慶37周年，面對外界關心近期市場波動是否會影響訂單，董事長林百里表示，科技廠的訂單目前都沒有變化，一樣都是有多少就給（出貨）多少，尤其這幾個月一直在趕貨，明年的展望都沒有改變，而我們客人給的需求也都沒變，而自己預測，今年全年訂單的成長，將會比去年還要更多，而隨著今年製造方面更加成熟後，也將帶來更好的成績，而這也是我們首要目標，讓今年更好，並突破這次貿易戰的干擾。

林百里表示，資料中心一樣是我們今年很重要的投資，若我們不繼續投資，就會落後別人，而目前來看4大CSP仍然都有很強勁的需求，「chatgpt」才算是第一步，而第二步是「GenAi」，隨著發展越來越成熟，AI 應用也將會滿地開花，而隨著建置、使用的成本每年大幅的降低，它用途也已經導入到普通人就能接觸到的事物上了，未來廣達也會繼續擴大發展，我們也將繼續努力突破更加成長。

林百里指出，自己對未來發展仍充滿了非常多信心，我們從「代工型」研發，一步一步轉型成「自主」研發，雖然風險比較高，但我們投資的力度也還是很大，而現在的廣達跟過去幾年前已經很不一樣了，我們的獲利變多、投資也變更多，而技術也一直在進步，而這個部分也是自己在做工程師時的一大夢想，而他堅信「人要有夢想才能繼續前進」。

廣達（2382）在集團林口總部召開37周年暨「家庭日」慶祝活動，現場湧現上萬名員工及眷屬同慶，林百里也攜手副董事長梁次震登台，歡慶自己76歲生日。面對外界關心的貿易戰、供應鏈近期受到的影響，林百里強調，這些都是細節，我們要一起往前衝，將Ai作為主流來去發展，而特定產品是機密、自主研發更機密，但我們絕不能一輩子幫人家扛轎子，必須要持續進步，才會真正的成功。