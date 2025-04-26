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日亞化專利過期 億光：對現有產品毫無影響

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

針對日亞化4月22日所發布有關於德國訴訟的新聞稿，該損害賠償爭議為2012年至2017年間億光（2393）與日亞化在德國進行專利訴訟之延伸程序，億光相信最終將於該程序得到有利的判決。日亞化歐洲YAG專利EP936682(德國YAG專利DE69702929)早已於2017年7月29日期滿失效，對億光及其德國子公司現有產品沒有影響。

億光已於美國、澳洲、大陸及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決：

1. 美國最高法院 (Supreme Court of the United States)判定日亞化美國專利US5998925與US7531960所主張之權利項無效。

2. 澳洲高等法院 (High Court of Australia)判定日亞化澳洲專利AU720234所主張之權利項無效。

3. 大陸最高人民法院(China Supreme People’s Court)判定日亞化大陸專利CN200610095837.4全部權利項無效。

4. 台灣最高行政法院(Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞化台灣專利TW383508全部權利項無效。

億光表示，尊重智慧財產權的一貫立場不變，並致力於透過合法途徑保護自身技術創新與全力捍衛客戶及股東權益。公司將持續監控全球專利動態，確保在公平競爭的市場環境中穩健發展。

億光 德國 日亞化

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