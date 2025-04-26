聽新聞
0:00 / 0:00
影／廣達家庭日 林百里：用「總舖師」概念迎接關稅戰
廣達37周年家庭日今天在廣達林口總部舉行，董事長林百里、副董事長梁次震出席，和員工一起慶祝廣達37歲生日。林百里表示，將以全球9個廠區用總舖師的概念服務客戶，面對關稅戰。
林百里致詞時首先感謝員工，他表示廣達創立之初僅有幾張桌子，「一步一腳印走到今天，成為全球最大電腦廠，我要感謝所有部門同仁一起打拚」。接著談到廣達的全球布局與製造策略，林百里指出，廣達在全球設有九個製造廠區，每個廠區內部還有多座工廠，具備靈活轉移產線的能力，面對地緣政治與關稅變動具備高度韌性，他進一步以「總舖師」自比：「看到哪裡有人需要、哪裡開桌，我們就跑去哪裡做菜」，這種靈活性，正是廣達全球製造體系的寫照。
今年剛過76歲生日的林百里，被問到曾說80歲退休，對此他坦言「人在江湖身不由己」，廣達將從第一階段「代工型研發」轉型「自主型研發」公司，邁入廣達第二階段，他表示，人不能一輩子幫人抬轎子，他創業時39歲，廣達過去37年都做代工，如今要從代工型研發公司轉型為自主型研發，廣達不只是在台灣研發，未來也會更國際化，意味將在其他國家建立研發能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言