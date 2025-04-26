影／廣達家庭日 林百里：用「總舖師」概念迎接關稅戰

廣達37周年家庭日今天在廣達林口總部舉行，董事長林百里、副董事長梁次震出席，和員工一起慶祝廣達37歲生日。林百里表示，將以全球9個廠區用總舖師的概念服務客戶，面對關稅戰。

林百里致詞時首先感謝員工，他表示廣達創立之初僅有幾張桌子，「一步一腳印走到今天，成為全球最大電腦廠，我要感謝所有部門同仁一起打拚」。接著談到廣達的全球布局與製造策略，林百里指出，廣達在全球設有九個製造廠區，每個廠區內部還有多座工廠，具備靈活轉移產線的能力，面對地緣政治與關稅變動具備高度韌性，他進一步以「總舖師」自比：「看到哪裡有人需要、哪裡開桌，我們就跑去哪裡做菜」，這種靈活性，正是廣達全球製造體系的寫照。