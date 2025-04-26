廣達林百里：台 IT 供應鏈有「總鋪師模式」不易複製

代工大廠廣達（2382）董事長林百里4月26日指出，廣達如今走過了37週年，遇到了大大小小的波浪，但每一個挑戰我們都成功通過了，也因此造就了如今的規模，而自己覺得如今這樣的模式，就跟「總鋪師」的商業模式一樣，他分享，如今的廣達有專業技術、能派廚師去各個地方做菜，若宴席在南部，我們也可以直接派廚師去南部做菜，自己認為「總鋪師的營業模式」應該會是未來代工業將演變成的形式。

林百里強調，其實台灣的IT供應鏈並不容易複製，要像我們一樣擁有今天的規模，必須要像總鋪師模式一樣，同時具備充足的「彈性」及「任性」才能達成，而這兩點我們都有，目前廣達在全世界已有9大廠區，每一區也都已建立了許多的工廠，而我們的客戶也在如今「關稅變動」的時代中，給了我們很多的協助，所以並不用太擔心。

廣達日前已公布3月合併營收達1925.47億元，月增27.9%、年增89.3%，創單月同期新高，合併前3月營收4856.72億元，年增達87.6%。對此，林百里表示，我們的製造部門很棒，作為「總鋪師」也要一直去面對挑戰，自己也要為了製造部門鼓掌，他高聲喊道「你們辛苦了！這也是廣達長處的特色 ！」，引發台下掌聲雷動。

廣達副董事長梁次震指出，目前國際情勢仍持續變動，所有的事情都一直在變，而唯一能克服變化的就是要「超前去想」，所有的同仁都必須要這樣，而自己也很開心能跟大家聚在一起，37週年過得很快 ，回想37年前我們創業時都很年輕，當時都差不多39歲，自己38歲比較年輕一點，但如今也垂垂老矣，不過雖然老了一點，但我們還是很新，因為廣達37年來始終如一的堅持創新，才能讓想法一直都維持在最領先的狀態。