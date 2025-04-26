快訊

周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

大咖男星驚傳出「翻車意外」 頸部神經遭壓迫！現況曝

星巴克「買一送一」！連續2天、這次有星冰樂跟星沁爽

廣達林百里：台 IT 供應鏈有「總鋪師模式」不易複製

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）董事長林百里4月26日指出，廣達如今走過了37週年，遇到了大大小小的波浪，但每一個挑戰我們都成功通過了，也因此造就了如今的規模，而自己覺得如今這樣的模式，就跟「總鋪師」的商業模式一樣，他分享，如今的廣達有專業技術、能派廚師去各個地方做菜，若宴席在南部，我們也可以直接派廚師去南部做菜，自己認為「總鋪師的營業模式」應該會是未來代工業將演變成的形式。

林百里強調，其實台灣的IT供應鏈並不容易複製，要像我們一樣擁有今天的規模，必須要像總鋪師模式一樣，同時具備充足的「彈性」及「任性」才能達成，而這兩點我們都有，目前廣達在全世界已有9大廠區，每一區也都已建立了許多的工廠，而我們的客戶也在如今「關稅變動」的時代中，給了我們很多的協助，所以並不用太擔心。

廣達日前已公布3月合併營收達1925.47億元，月增27.9%、年增89.3%，創單月同期新高，合併前3月營收4856.72億元，年增達87.6%。對此，林百里表示，我們的製造部門很棒，作為「總鋪師」也要一直去面對挑戰，自己也要為了製造部門鼓掌，他高聲喊道「你們辛苦了！這也是廣達長處的特色 ！」，引發台下掌聲雷動。

廣達副董事長梁次震指出，目前國際情勢仍持續變動，所有的事情都一直在變，而唯一能克服變化的就是要「超前去想」，所有的同仁都必須要這樣，而自己也很開心能跟大家聚在一起，37週年過得很快 ，回想37年前我們創業時都很年輕，當時都差不多39歲，自己38歲比較年輕一點，但如今也垂垂老矣，不過雖然老了一點，但我們還是很新，因為廣達37年來始終如一的堅持創新，才能讓想法一直都維持在最領先的狀態。

廣達 林百里

延伸閱讀

廣達慶37周年 董座林百里：最近又有大波動、但廣達不怕

權值股點火 台股閃現2萬點…大盤開高收高收復月線

輝達、亞馬遜、Google相關投資計畫不變 AI三巨頭撐腰 台鏈吞定心丸

國安基金點火第10天！00878爽吃「護盤股」紅利…成關鍵受惠者

相關新聞

周年慶吃到誠實豆沙包 廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

廣達今（26）日舉辦37周年慶，董事長林百里充滿信心地提出對今年的預測和展望，「今年我們的訂單比去年更多，製造比去年成熟...

廣達廠慶 林百里高喊：啥咪攏毋驚！台廠要做「總鋪師商業模式」

廣達今（26）日舉辦37周年慶，廣達董事長林百里身穿鮮豔的紅衣、螢光黃外套出席盛會，林百里上台致詞時指出，除了信心滿滿地...

廣達林百里要做自主研發工程師夢 80歲退休計畫將延後

廣達董事長林百里一身勁裝精神奕奕出席廣達37年周年慶，今年剛過76歲生日的他，被問到曾說80歲退休，對此他坦言「人在江湖...

廣達慶37周年 董座林百里：最近又有大波動、但廣達不怕

代工大廠廣達（2382）4月26日在集團林口總部召開37周年暨「家庭日」慶祝活動，現場除了湧現上萬名員工及眷屬同慶外，董...

低軌衛星4巨頭擴天際版圖 中華電布建太空韌性防線

強化網路韌性，中華電信近年加快低軌衛星布局，4大低軌衛星業者均有意與台灣合作，除了Starlink因電信監理法規限制不易...

美中夾擊關鍵時刻 看懂AI供應鏈6大催化劑和7大瓶頸

川普重掌白宮，提出瘋狂的關稅政策，掀起全球新一波貿易風暴，而地緣政治情勢緊張、美中科技戰對峙升溫，讓台灣供應鏈布局面臨巨大壓力。於此同時，台灣5月將迎來年度盛會台北國際電腦展（Computex），全球科技與AI巨擘齊聚台灣、揭露下半年風向。三大變數交織，讓AI供應鏈仍然充滿變數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。