廣達林百里要做自主研發工程師夢 80歲退休計畫將延後
廣達董事長林百里一身勁裝精神奕奕出席廣達37年周年慶，今年剛過76歲生日的他，被問到曾說80歲退休，對此他坦言「人在江湖身不由己」，如今隨廣達將從第一階段「代工型研發」轉型「自主型研發」公司，邁入廣達第二階段，加上生意持續成長，他跟團隊都十分興奮。
林百里26日出席一年一度廣達周年慶園遊會，他表示，人不能一輩子幫人抬轎子，他創業時39歲，廣達過去37年都做代工，如今要從代工型研發公司轉型為自主型研發，廣達不只是在台灣研發，未來也會更國際化，意味將在其他國家建立研發能量。
林百里表示，「我跟大家說，做代工不好玩，我們要來做自主研發」，他表示，團隊聽完都十分興奮，由於AI發展才到第二階段（總計七階段），但未來5年或10年不知道會有什麼東西找出來，大家都很想參與。
林百里表示，他對未來充滿信心，雖然要從代工型研發，轉自主型研發，風險比較高，投資更大，但現在的廣達跟以前不一樣了，廣達有比較多獲利，也應該投資更多在研發上，「這是工程師的夢想，人有夢想才能前進。」他也坦言，這種蛻變一定要做，否則永遠是一條蟲，變不了蝴蝶。
而由於過去曾談過80歲要退休，是否會執行計畫？對此林百里指出，「這是好問題，但沒有答案」，他補充指出，廣達生意越來越好，這也讓他身體越來越好，鬥志越來越強，「很多人聽到我說80歲退休，都來跟我說，張（忠謀）董事長都做到幾歲……。」最後他笑笑說，「人在江湖身不由己。」雖然林百里沒說出口，但顯然80歲就要退休的願望延後實行機率頗高。
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