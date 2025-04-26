周年慶吃到誠實豆沙包！廣達副董：我們現在被川普逼到有很多彈性

廣達今（26）日舉辦37周年慶，董事長林百里充滿信心地提出對今年的預測和展望，「今年我們的訂單比去年更多，製造比去年成熟，會有更好的成績來做成目標！」他說，「所以今年會更好！我們再次努力，祝賀這次在貿易戰的干擾中，更加成長！」

廣達今日以「廣達37 精彩出擊」為主題，在林口華亞園區熱鬧舉辦37周年慶。林百里致詞時，除了用台語喊出「啥咪攏毋驚，向前行！」來鼓勵同仁，還提出在川普關稅時代，台灣IT廠商要採取「總鋪師（台語）的商業模式」。

廣達副董事長梁次震致詞時則說，今天非常高興大家又在一起齊聚一堂，他回憶，37年過得很快，就像一眨眼，記得自己37年前和林百里一起創業時還很年輕，當時大家都差不多39歲左右，但加一家其實已經垂垂老矣，「雖然老，但還是很新，因為廣達37年來常保持想法的創新，一直走過來！」

梁次震引用「苟日新，日日新，又日新」，指出這幾個字就是廣達往前走的方法，「所有事情一直在變，唯一可克服變化的方式就是超前思考。37年後，我們在董事長帶領下、所有同仁一起努力下，我們每年比前一年好，廣達還有一個優點就是彈性，」

他還笑著說，廣達的彈性不像川普口中說的那種「天天都很彈性」，「因為他天天改口講一些話」，但廣達不是這樣的，廣達「我們真的是實力堅強，我們本來只有這裡製造的地方，後來一直變，中國大陸、越南、泰國、美國、墨西哥、德國，我們現在被美國總統川普逼到有很多彈性，但我們的彈性比他好、比他穩當！」

梁次震揮著手期勉，廣達要將國際化打好，要在地緣政治上跳脫出競爭，能有效掌握住（機會）。