廣達廠慶 林百里高喊：啥咪攏毋驚！台廠要做「總鋪師商業模式」

廣達今（26）日舉辦37周年慶，廣達董事長林百里身穿鮮豔的紅衣、螢光黃外套出席盛會，林百里上台致詞時指出，除了信心滿滿地用台語喊出「啥咪攏毋驚，向前行！」來鼓勵同仁，還提出在川普關稅時代，台灣IT廠商要採取「總鋪師（台語）的商業模式」。

廣達今日以「廣達37 精彩出擊」為主題，在林口華亞園區熱鬧舉辦37周年廠慶。林百里頭戴粉紅色的棒球帽，在一片歡呼聲中登台致詞。

他說，大家來慶祝廣達37年生日快樂，「廣達37年，說年輕也不年輕、說老也不是很老，跟我一樣，想想看，37年前創業，在幾張桌子前開始的，今天是電腦大廠了，所以一步一腳印，我要感謝各位同仁一起來打拚，到今天這個成績，所以說每年廠慶我都抱著非常感恩的心，感恩老天給我們的機會。非常感謝幹部一起努力的結果，廠慶的意義是雖說是高興一下下，其實是每一年累積的、累積的感恩在心頭。」

林百里指出，如今廣達37年，經歷許多不大不小的波浪，「這些每一波浪、每一個考驗，我們都通過、我們都贏了，所以我們才有今天這個規模，」他示警，「現在來了一個大坡浪，我相信廣達一定能乘風破浪、再創佳績！」

他還信心滿滿地看著台下，大聲提問「好不好？」現場員工同時大聲回應「好！」

隨後林百里用台語接著說「啥咪攏毋驚，向前行！」而後笑了好幾聲。

林百里說，自己去年就已經透露：「我們廣達贏的道理、贏的策略就是超前研發」。他說，廣達今年持續超前研發，「我們基準行銷，都是做大客戶，都是跟我們一起成長的客戶。韌性的製造很重要，但今年我們更發揮我們韌性製造的長處，客人要我們搬哪裡去做，都可以！我想了一個idea（點子），這個都是「總鋪師（台語）的商業模式」。

他解釋，「總鋪師」的意思就是「你廣達有什麼慶祝啊？廚師到你這邊來煮幾十桌。那南部要開宴席，我們就跑去南部去做菜。所以總鋪師的business model是以後的趨勢。台灣的IT產業供應鏈是不容易複製的，但是總鋪師的彈性和韌性，我們是有的。」

達在全世界有九個廠區、一區有好幾個工廠，「這樣子的韌性，會給我們的客人在未來關稅變動時代，是很好的解決方法」，林百里說。

最後，林百里再度感謝同仁，尤其特別感謝製造部的幹部和同仁，因為「他們要做『總鋪師』，都要去外面工作、離家很遠，對當地文化有很多挑戰，製造部同仁是最辛苦的，我們要給製造部同仁鼓掌！」