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廣達慶37周年 董座林百里：最近又有大波動、但廣達不怕

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里、副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里、副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）4月26日在集團林口總部召開37周年暨「家庭日」慶祝活動，現場除了湧現上萬名員工及眷屬同慶外，董事長林百里也特地現身致詞，與集團「大家庭」成員們一起慶祝廣達37歲生日快樂。而他也趁此機會攜手副董事長梁次震登台，歡慶自己76歲生日，並在現場與台下萬名員工一起切蛋糕慶生，而今日活動則以「廣達37精彩出擊」為主軸，吸引外界目光關注。

林百里致詞時表示，廣達成立已經37年了，說年輕不年輕、但說老也不老，而這跟自己使用了37年的桌子一樣，都是從創業以來就不曾變過的事物，而如今廣達已經成為了電腦第一大廠，一步一腳印走到現在，必須感謝各位同仁持續努力的打拼，而自己每年廠慶也都會抱持著感恩的心，除了感謝老天爺給機會，也謝謝幹部們努力的結果。

面對關稅議題，林百里指出，最近雖然又有大波浪，但自己相信廣達會再創佳績 ，什麼都不怕，繼續向前行！他表示，我們去年提到要「超前行銷、超前研發、也要先行製造」，而今年我們則要繼續發揮韌性，將「製造」的長處繼續擴大，只要客人想要我們去哪裡做，我們絕對都可以達成任務。

今年為廣達成立以來的第37周年，而副董事長梁次震不僅身為廣達副董事長兼總經理，同時也是廣達電腦的合夥創辦人之一，梁次震畢業於國立台灣大學物理學系，並在1988年攜手剛從金寶電子離開的林百里，白手起家、創立廣達這個電子代工帝國，而梁次震具有近40年的研發、製造與管理經驗，自從成立以來就是廣達重要的導航員之一。

梁次震憑藉自身的實力在業界擁有舉足輕重的地位，甚至年初還代表集團親自前往全球NB龍頭大廠搶單，可說是除董座林百里外，廣達最重要的大將，而集團如今也已成長至萬人規模，並且外界在市場上見到「廣達」兩字，就等於是看到一塊極具影響力的金字招牌，這也是梁次震對集團的一大貢獻。

廣達董事長林百里、副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里、副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里、副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里、副董事長梁次震。記者吳康瑋／攝影

廣達 林百里 董事長

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