蘋果加速遷出大陸產線 銷美iPhone改印度製 鴻海受惠

外電報導，美國消費電子大廠蘋果（Apple）計劃明年底之前，將美國銷售iPhone的產地全都改為在印度組裝，遷移速度比投資人預想更快，顯示美國總統川普的貿易戰，迫使蘋果加速把產線遷出中國大陸。法人表示，鴻海（2317）是印度iPhone最大組裝廠，在印度iPhone產能倍增策略之下，鴻海將受惠最大。

鴻海一向不評論單一客戶與產品。iPhone兩大組裝廠為鴻海與立訊，鴻海過去飽受紅色供應鏈的威脅，但在美中關稅戰之下，紅色供應鏈既無法遷移組裝線至美國，在印度也有非關稅障礙，加上印度塔塔電子組裝iPhone能力尚不成熟，鴻海將在明年大啖蘋果印度製造的龐大商機。

英國金融時報（FT）與彭博資訊報導，蘋果已設定目標，每年在美國賣出的約6,000多萬支iPhone，到2026年底將全部變成「印度製」，等於必須提高印度iPhone產量約一倍。

根據IDC數據，蘋果2024年iPhone出貨量是2.321億支，美國占28%左右。印度製iPhone是由鴻海集團與塔塔集團旗下的電子製造部門組裝。彭博日前報導，蘋果於3月止的過去一年內，在印度組裝價值220億美元的iPhone，年增近60%。

美國目前對來自中國大陸的進口產品加徵145%關稅，包括125%的對等關稅、以及20%的毒品爭議關稅，對印度徵收26%的對等關稅，川普政府後來對中國大陸以外的國家實施對等關稅90天，改為全面徵收10%，並且豁免電子產品於10%的對等關稅，但均不適用於大陸產品的20%關稅。

因此，若蘋果改以印度製造iPhone銷美，可少掉20%的關稅成本。印度正在與美國協商貿易協定，美國副總統范斯訪問印度時表示，雙方協商取得「非常好的進展」。