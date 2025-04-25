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英特爾本季財測疲弱 PC前景蒙塵

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導

英特爾（Intel）上季營收雖優於預期，但本季財測疲弱，還計劃調降今年資本支出20億美元、並繼續裁員以降低成本，顯示未擺脫困境，拖累盤後股價跌超過6％，25日早盤跌逾8%。由於英特爾是PC處理器巨頭，其釋出的預測也讓外界對於關稅議題中的PC市場前景感到擔憂。

英特爾上季報財報亮點為銷售額126.7億美元，超出分析師預期的123億美元，但受銷售成本提高與部分減記措施所累，上季淨損8億美元，連五季虧損，經調整後每股盈餘0.13美元，毛利率降5.9個百分點至39.2%，但高於分析師預估。

因部分客戶搶在美中關稅生效前拉貨，涵蓋個人電腦（PC）的客戶運算事業群上季營收年減7.8%至76.3億美元，資料中心營收則成長8%至41.3億美元，略高於預期。上季晶圓代工營收成長7.1%至46.7億美元，多數銷售來自生產自家晶片。但疲弱的財測顯示，需求上升可能只是短暫現象。

英特爾預期，本季盈餘可望損益兩平，營收將介於112億-124億美元，經調整後毛利率將再降至36.5%，都低於分析師預測，而且財測還沒納入尚未精算出來的整頓費用，暗示可能下調。

英特爾計劃繼續縮減支出與成本，包括今年營運支出目標再降5億美元到170億美元，資本支出目標也砍20億美元至180億美元。財務長辛斯納表示，變動甚大的貿易政策與監管風險已提高經濟衰退的機率，該公司的整體晶片市場可能萎縮。

這是陳立武上任以來的首次財報，他另外發布備忘錄給內部員工，要求員工自9月1日起每周辦公室工作四天，並削減管理階層級以加快決策，裁員可能本季開始。彭博先前報導，英特爾計劃裁員超過20%。

營收 英特爾 裁員

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