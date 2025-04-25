輝達、亞馬遜、Google相關投資計畫不變 AI三巨頭撐腰 台鏈吞定心丸

近期AI大廠紛傳放緩投資資料中心進度，但輝達（NVIDIA）與亞馬遜AWS均表示，人工智慧（AI）資料中心建設進度正常；Google母公司Alphabet財報亮眼，重申資本支出不變。三大AI巨頭唱旺，反駁減少AI基礎建設投資計畫的傳言，為鴻海（2317）、廣達、緯穎與英業達等AI伺服器製造商的業績吃下定心丸。

輝達與AWS都是鴻海AI伺服器主要客戶，廣達與英業達是Google主力供應商，緯穎是亞馬遜ASIC伺服器主力供應商。

外電報導，輝達企業續航力資深主管Josh Parker 24日在一場會議中表示，並未觀察到AI資料中心需求有趨緩跡象，受到AI帶動，運算與能源需求持續增加。

亞馬遜全球資料中心副總裁Kevin Miller也說，AI資料中心的興建作業並未趨緩，從未來幾年到長期，需求將只增不減。

Alphabet公布截至2025年3月31日為止第1季財報，表現亮眼，第1季營收年增12%至902.34億美元，營益率自一年前的32%升至34%，營業利益年增20.2%至306.06億美元，每股盈餘年增48.7%至2.81美元。

Alphabet財務長Anat Ashkenazi在財報電話會議中重申，2025年Alphabet資本支出預估仍為750億美元，沒有改變。董事會也公告實施庫藏股，最多加碼700億美元買回自家公司的Class A股票與Class C股票。

針對2025年展望，鴻海發言人巫俊毅之前表示，維持法說會時的看法，今年將是強勁成長的一年，考慮目前國際情勢的變化，對今年的成長還是非常有信心，主要動能，還是來自AI相關產品，電動車（EV）今年也會有更多進展，包括Model C進軍北美市場，Model B今年將上市，國際EV客戶近期就會有明確成果，今年將是EV重要發展的一年。

法人認為，鴻海兩大客戶蘋果與輝達，都宣布要砸下5,000億美元，在德州興建資料中心基礎建設，鴻海今年AI產品業績依舊看好。

廣達第1季營收4,856.71億元，季增16.36%，年增87.56%，創單季新高，AI伺服器出貨暢旺，第1季開始放量，推升營收表現，出貨動能將延續至第2季。