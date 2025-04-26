英特爾CEO會魏哲家 喊創雙贏

根據外電報導，英特爾執行長陳立武在財報電話會議上表示，近日曾與台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家見面，討論雙方協調合作達成「雙贏」之道，暗示可能在晶圓代工業務與台積電攜手。

業界認為，英特爾積極發展晶圓代工業務，與台積電也有合作關係，採雙路並進策略，兩家公司未來持續有更多合作機會。

英特爾財報會議重點

外電報導，陳立武被問到英特爾是否會重新考慮目前的整合元件製造（IDM）模式時，表示「我們明確把台積電視為合作夥伴，他們一直都是非常棒的合作夥伴」，「台積電創辦人張忠謀和魏哲家都是我的多年好友」，「我們最近見了面，試著找出我們能夠協調合作的領域，讓我們能夠創造雙贏局面」。

路透引述目擊者指出，台積電本周在加州舉行北美技術論壇時，陳立武也參與。先前不斷傳出台積電會以各種合作方式，協助英特爾的晶圓代工業務，魏哲家先前否認曾和其他公司討論合資公司、技術授權或技術等議題，陳立武的最新談話依然引發聯想。英特爾對於相關議題，昨（25）日沒有更多評論。

外界評估，英特爾前執行長基辛格提出IDM2.0策略，除了擴大自有產能，也利用包括台積電等第三方晶圓代工產能，兩者並不衝突。英特爾新推出的筆電與桌機處理器中，有多款產品的運算晶片塊（Compute tile）以台積電N3B製程生產。近期市場傳出，英特爾延續合作關係，將繼續以台積電開發中的2奈米製程生產部分後續新品。

英特爾仍持續提高18A製程良率與可靠度，規畫今年下半年推出18A製程生產的Panther Lake筆電處理器。外電指出，英特爾近期對包括輝達、博通等客戶以18A製程相關產品送樣。英特爾下一代Nova Lake PC處理器，除了部分晶片塊委外台積電製造，應當也有部分是以自家的18A製程打造。

陳立武日前表示，英特爾18A製程即將完成首批外部設計定案，正研發14A製程，與18A製程相比，在性能功耗比及密度提升方面有所改進。

英特爾今年適逢在台40周年慶，業界傳出陳立武將於上任後首度訪台，並宴請台灣的供應鏈夥伴，強化與各家合作廠商之間的聯繫。外界預期，屆時陳立武應會讓合作台廠更清楚其接下來的發展策略。