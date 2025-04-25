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若承認俄吞併克里米亞 世界面臨哪些風險？「危險先例」恐影響台灣

日亞化擬索賠250萬歐元 億光：對現有產品沒有影響

中央社／ 台北25日電

針對日亞化22日發布有關於德國訴訟的新聞稿，億光今天表示，日亞化歐洲YAG專利EP936682（德國YAG專利DE69702929）早已於2017年7月29日期滿失效，對億光及其德國子公司現有產品沒有影響。

日亞化學工業株式會社22日發布新聞指出，於杜塞道夫地方法院對台灣LED製造商億光電子工業公司與其德國子公司Everlight Electronics Europe GmbH提起訴訟，根據杜塞道夫地方法院先前作成的兩件終局判決，於此件訴訟中請求專利侵害的損害賠償250萬歐元（約新台幣9365萬元）。此項金額是根據億光提交的帳冊資料所計算。因此，日亞現啟動法院程序，並主張此項損害賠償金額。

億光說明，日亞化提出損害賠償爭議為2012至2017年間億光與日亞化在德國進行專利訴訟的延伸程序，因億光相信最終將於此程序得到有利的判決。

億光指出，已於美國、澳洲、中國及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決，其中包括美國最高法院（Supreme Court ofthe United States）判定日亞化美國專利US5998925與US7531960所主張權利項無效。

另外，還包括澳洲高等法院（High Court ofAustralia）判定日亞化澳洲專利AU720234所主張權利項無效；中國最高人民法院（China Supreme People’sCourt）判定日亞化中國專利CN200610095837.4全部權利項無效；台灣最高行政法院（Taiwan SupremeAdministrative Court）判定日亞化台灣專利TW383508全部權利項無效。

億光指出，尊重智慧財產權一貫立場不變，並致力於透過合法途徑保護自身技術創新與全力捍衛客戶及股東權益。將持續監控全球專利動態，確保在公平競爭的市場環境中穩健發展。

億光 德國 日亞化

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