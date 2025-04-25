大立光爆內線交易疑雲 公告以第三方身分配合調查行動
光學大廠大立光（3008）25日公告，以第三方身份配合法務部調查局，今日下午至大立光進行調查。
大立光表示，配合調查局行動，因本次調查與公司無涉，對公司業務與財務亦不造成影響。
據了解，大立光疑因涉嫌內線交易遭台中地檢署搜索。台中地檢署稍早發布消息指出，中檢特殊經濟犯罪防制專組今天兵分多路，帶回大立光相關犯罪嫌疑人九人、證人一名到案說明，目前仍在訊問中。
檢方指出，大立光公司於2021年間在公開資訊觀測站發布重大訊息，疑有關係人於知悉重大消息明確後至消息公開前之禁止交易期間，違法進行股票交易，疑涉證券交易法之內線交易罪，相關案情尚在釐清中。
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