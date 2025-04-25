宏齊COB顯示屏閃耀大阪世博 節能高效技術獲肯定

2025年日本大阪世界博覽會現正展出，LED廠宏齊科技（6168）於台灣「TECH WORLD館」打造的「未來劇場」成為亮點。此座寬13.2米、高2.4米的巨型COB LED顯示屏，具備8K超高解析度與互動功能，充分展現台灣科技實力。

業界關注，宏齊為此國家級項目採用先進mini LED COB技術，其COBsidian系列節能高效屏尤其受到矚目。該顯示屏耗電量僅為傳統產品的45%，長時間運作下仍維持低溫「冷屏」狀態，其優異的節能表現與高畫質、高對比、防護性佳等特性，不僅符合世博會永續發展主題，也令現場參觀者印象深刻。

此顯示屏透過「IC晶片是誰做的？」主題，結合互動感測，提供沉浸式體驗，傳達科技對未來的重要性。宏齊資深副總莊峰輝指出，此展出旨在讓世界看見台灣的創新精神。