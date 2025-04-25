快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

中華電：以集團 AI 能量賦能百工百業 助攻台灣成 AI 島

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）25日首次舉辦「集團AI科技論壇」，聚焦「AI賦能-基礎建設」及「AI賦能-創新應用」，中華電信及集團子公司秀出AI產品及創新應用服務。

中華電信「集團AI科技論壇」，分享以AI賦能與創新的關鍵技術，協助企業轉型升級，打造創新獲利成長來源為核心，包括是方電訊（6561）、中華精測（6510）、資拓宏宇、中華資安分享「AI-DC基礎建設商機」；勤崴國際（6516）、科科科技、緯謙科技、iKala科技探討「AI產業應用挑戰與機會」，吸引交通部、創投公會、摩根史坦利以及多家海內外創投與遠端連線的美國銀行等出席，共同探討如何運用AI驅動企業布局，聯合數位生態共創新商機。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信集團鑑隊，以AI智慧驅動，連結數位生態，永續發展未來。

簡志誠指出，中華電信自2023年起推動AI 2.0策略布局，持續打造優質的AI發展環境，提供台灣產業發展AI。首先，建置海地星空的基礎建設，強化通訊韌性；第二建置AI-DC算力雲；第三以AI軟實力，發展行業別AI應用。我們期許打造以上重要的AI元素，賦能產業轉型升級，促成產業AI化、AI產業化的商機。

中華電信總經理林榮賜指出，AI的發展需要夥伴生態系同行致遠，因此中華電信積極打造AI集團艦隊，不僅對內激勵Spin-off、同時對外廣結盟AI新創。從集團子公司、創投、投資基金到新創團隊，打造具備台灣韌性的AI創新創業雨林生態系。

中華電信強調，以「AI智慧驅動 連結數位生態 永續發展未來」三大策略，秉持「精簡、務實、智慧化」的經營理念，落實「中華AI啟動未來」主軸，以集團能量母子公司協力合作，齊心協力穩健前行。

中華電信表示，除中華資安、資拓宏宇將在今年下半年上市櫃，目前內部將Spin-off兩個AI育成團隊，為企業提供轉型升級的AI關鍵技術，為集團創造亮麗的營收表現。

中華電信指出，首次匯聚集團AI創新應用，由是方電訊、中華精測、資拓宏宇、中華資安、勤崴國際、科科科技、緯謙科技、iKala科技，分別以「AI-DC基礎建設」及「AI創新應用」二大主題，展現集團AI在資料中心、半導體、數位轉型、資安科技、自駕車、多媒體、智慧製造、數據/雲端等領域應用分享，中華電信集團期許AI賦能百工百業，為產業增進核心競爭力，共同探討AI發展及應用，拓展更多新商機，促成台灣成為人工智慧之島。

AI 中華電信 生態

延伸閱讀

中華電網路技術進化

百工百業識詐到飯店 新北瑞芳警分局宣講獲迴響

中華電打造台灣專屬衛星

高鐵董座鄭光遠將進中華電信董事會

相關新聞

鈺創董座盧超群：助美提升製造 台灣反而更安全

針對美國發動關稅導致全球紛亂，鈺創董事長盧超群今日受訪時表示，川普政府確實想藉重關稅解決美國面臨諸多難題，提升美國製造比...

去年全球遭詐騙金額達6880億美元 Google與數發部合作打詐

2024年全球詐騙金額達6880億美元，相當台灣國內生產毛額（GDP）86％。Google今日舉辦亞太防詐論壇，聚焦AI...

美腿夾標榜「躺著滑手機就能瘦」慘了 公平會開罰20萬

華麗熊行銷有限公司在私藏生活網站銷售「Beauty Leg 智能計數美腿夾」商品，廣告宣稱「200下=慢跑30分鐘」、「...

台積設第6廠？ 高市府：水電無虞

台積電預計在台灣規畫11廠，經濟部長郭智輝日前表示，若在高雄設第6廠，土地及水電都有準備。高市議會昨關注整備情況，經發局...

台積電A14製程 2028年量產

台積電北美技術論壇於美國時間廿三日在加州聖塔克拉拉登場，會中公布最新一代A14製程技術，將在二○二八年開始提供晶圓代工服...

PC 出貨量 研調機構不看淡 宏碁、廣達等有望受惠

美國總統川普發起的關稅戰，導致業界普遍看衰今年PC成長率，但研調機構尼爾森愛科（NielsenIQ，NIQ）指出，202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。