中華電：以集團 AI 能量賦能百工百業 助攻台灣成 AI 島

中華電信（2412）25日首次舉辦「集團AI科技論壇」，聚焦「AI賦能-基礎建設」及「AI賦能-創新應用」，中華電信及集團子公司秀出AI產品及創新應用服務。

中華電信「集團AI科技論壇」，分享以AI賦能與創新的關鍵技術，協助企業轉型升級，打造創新獲利成長來源為核心，包括是方電訊（6561）、中華精測（6510）、資拓宏宇、中華資安分享「AI-DC基礎建設商機」；勤崴國際（6516）、科科科技、緯謙科技、iKala科技探討「AI產業應用挑戰與機會」，吸引交通部、創投公會、摩根史坦利以及多家海內外創投與遠端連線的美國銀行等出席，共同探討如何運用AI驅動企業布局，聯合數位生態共創新商機。

中華電信董事長簡志誠表示，中華電信集團鑑隊，以AI智慧驅動，連結數位生態，永續發展未來。

簡志誠指出，中華電信自2023年起推動AI 2.0策略布局，持續打造優質的AI發展環境，提供台灣產業發展AI。首先，建置海地星空的基礎建設，強化通訊韌性；第二建置AI-DC算力雲；第三以AI軟實力，發展行業別AI應用。我們期許打造以上重要的AI元素，賦能產業轉型升級，促成產業AI化、AI產業化的商機。

中華電信總經理林榮賜指出，AI的發展需要夥伴生態系同行致遠，因此中華電信積極打造AI集團艦隊，不僅對內激勵Spin-off、同時對外廣結盟AI新創。從集團子公司、創投、投資基金到新創團隊，打造具備台灣韌性的AI創新創業雨林生態系。

中華電信強調，以「AI智慧驅動 連結數位生態 永續發展未來」三大策略，秉持「精簡、務實、智慧化」的經營理念，落實「中華AI啟動未來」主軸，以集團能量母子公司協力合作，齊心協力穩健前行。

中華電信表示，除中華資安、資拓宏宇將在今年下半年上市櫃，目前內部將Spin-off兩個AI育成團隊，為企業提供轉型升級的AI關鍵技術，為集團創造亮麗的營收表現。

中華電信指出，首次匯聚集團AI創新應用，由是方電訊、中華精測、資拓宏宇、中華資安、勤崴國際、科科科技、緯謙科技、iKala科技，分別以「AI-DC基礎建設」及「AI創新應用」二大主題，展現集團AI在資料中心、半導體、數位轉型、資安科技、自駕車、多媒體、智慧製造、數據/雲端等領域應用分享，中華電信集團期許AI賦能百工百業，為產業增進核心競爭力，共同探討AI發展及應用，拓展更多新商機，促成台灣成為人工智慧之島。