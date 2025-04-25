快訊

美中關稅協議有望？陸方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

柔道／金牌戰再次不敵中村太樹 楊勇緯連兩年摘銀

黃呂錦茹遭羈押 赴地院前手寫信曝光！知情人曝她「幾乎兩天未進食」

日月光舉辦永續供應鏈技術交流論壇 發布設備能源管理白皮書

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
日月光高雄廠洪松井資深副總表示，設備能源管理白皮書制定標準與創新設計，攜手供應商開發下世代低耗能高效率設備，單位產出耗電量預期降低20%，致力建構低碳且具韌性的供應網絡體系。照片／公司提供。
日月光高雄廠洪松井資深副總表示，設備能源管理白皮書制定標準與創新設計，攜手供應商開發下世代低耗能高效率設備，單位產出耗電量預期降低20%，致力建構低碳且具韌性的供應網絡體系。照片／公司提供。

全球封測龍頭日月光投控（3711）25日舉辦「永續供應鏈技術交流論壇」，針對封裝測試產業的節能創新與碳排治理等議題展開深入對話，同時正式發布《設備能源管理白皮書》，強化半導體產業對節能減碳與永續發展的應對力道，廣邀供應夥伴以源頭導入的思維，分享節能機台設計實務，彰顯日月光供應鏈上下游攜手邁向淨零的決心。

日月光呼應全球永續趨勢與客戶端的高標準要求，發布《設備能源管理白皮書》以攜手供應夥伴共同提升能源效率。2023年起針對製程耗能熱點與採購需求啟動節能設計計畫，透過白皮書制定標準與創新設計，攜手供應商開發下世代低耗能高效率設備，單位產出耗電量預期降低20%，積極引導整體能源管理方案的優化應用，並持續深化響應聯合國永續發展目標的承諾，致力建構低碳且具韌性的供應網絡體系。

高雄廠支持循環經濟與綠色消費，推動產業價值與環境責任的平衡，堅持以可持續性生產模式，舉辦論壇鼓勵上下游供應夥伴展示最新節能技術與低碳解決方案，由大全彩藝、克雷爾科技、阿托科技、志聖工業（2467）、印能科技、Sumitomo等供應商進行減碳實務經驗分享及創新節能設計案例展示，強化與會企業合作關係，以掌握最新碳排資訊與應用實例，促進供應鏈各環節在節能減碳技術上的資訊共享與資源整合，共同建立緊密且具韌性的永續合作，擴大影響力推動半導體產業升級與促進技術創新、創造強化產業創新驅動力。

隨著國際碳管理法規及客戶減碳要求日趨嚴格，企業須從上游材料至下游製程全面檢視，日月光為企業永續轉型注入關鍵動能，規劃與高雄市政府淨零學院合作設計專業課程培育產業綠領人才，以協助供應夥伴提升整體減碳知識素養與實務操作能力。

永續供應鏈技術交流論壇透過跨界合作與行業標竿案例分享，將成為知識交流殿堂，更是推動實質行動的關鍵平台，有助於供應夥伴團隊對永續挑戰有更全面的認知與有效應對策略，共同打造具競爭力的綠色供應網絡；展望未來，日月光將持續以科技創新為核心，攜手供應夥伴與客戶有效率完成低碳轉型，穩健邁向淨零永續的新里程碑。

日月光 減碳

延伸閱讀

IMF：AI經濟紅利可能勝過碳排增長代價 但各地無法均等享有

兩大變因恐阻撓減碳腳步 賴總統重申2050淨零目標不變

富邦金控率員工實踐「Green Hour」 我們低碳休息 地球也能好好休息！

放低姿態？大陸發表2萬字白皮書 稱「貿易戰沒贏家」盼中美對話

相關新聞

鈺創董座盧超群：助美提升製造 台灣反而更安全

針對美國發動關稅導致全球紛亂，鈺創董事長盧超群今日受訪時表示，川普政府確實想藉重關稅解決美國面臨諸多難題，提升美國製造比...

去年全球遭詐騙金額達6880億美元 Google與數發部合作打詐

2024年全球詐騙金額達6880億美元，相當台灣國內生產毛額（GDP）86％。Google今日舉辦亞太防詐論壇，聚焦AI...

美腿夾標榜「躺著滑手機就能瘦」慘了 公平會開罰20萬

華麗熊行銷有限公司在私藏生活網站銷售「Beauty Leg 智能計數美腿夾」商品，廣告宣稱「200下=慢跑30分鐘」、「...

台積設第6廠？ 高市府：水電無虞

台積電預計在台灣規畫11廠，經濟部長郭智輝日前表示，若在高雄設第6廠，土地及水電都有準備。高市議會昨關注整備情況，經發局...

台積電A14製程 2028年量產

台積電北美技術論壇於美國時間廿三日在加州聖塔克拉拉登場，會中公布最新一代A14製程技術，將在二○二八年開始提供晶圓代工服...

PC 出貨量 研調機構不看淡 宏碁、廣達等有望受惠

美國總統川普發起的關稅戰，導致業界普遍看衰今年PC成長率，但研調機構尼爾森愛科（NielsenIQ，NIQ）指出，202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。