AI落地 鈺創搶進停車場、日本畜產業、美國軍警市場

AI（人工智慧）技術正從雲端應用向地緣應用靠近。鈺創集團今（25）日宣布，將在台北國際電腦展 （COMPUTEX）展出多項AI整體解決方案，旗下鈺立微電子的AI視覺解決方案eYs3D已導入大型停車場業者，並有12家廠商導入AI客製解決方案，提升工廠、畜產廠和農場生產力，旗下帝濶智慧科技也展示機器狗新應用，打入美國軍警系統。

盧超群指出，目前鈺立微電子的eYs3D客戶眾多，較顯著的有12家，天上飛、地上走的應用都有布局，其中，停車場過去須將影像上傳至雲端再進行運算，透過eYs3D技術，可以直接在邊緣端布建多重傳感器和地端運算控制系統，為客戶省下大筆網路傳輸、雲端費用，據客戶統計，可節省高達75%的成本。

鈺立微總經理王鏡戎更進一步協助日本大規格和牛養殖業者，運用AI解決方案大幅提升養殖效率。王鏡戎說，很多人對AI技術還是感到陌生，但數據證明，AI能為業者帶來效益、節省成本，已有愈來愈多的企業都要求加速導入。

鈺立微表示，該公司在AI應用落地案例，已率先在台灣停車場正式落地，客戶為大型停車場業者，預計下半年會放量，需求為上千座停車場，且除了停車場外，也導入各類機器人，包括飯店、餐廳、醫療單位與展覽場域。

另外，鈺創旗下帝濶長期深耕AI應用，將自家技術搭建為AI 平台，可依客戶應用場景模組化，並強調AI訓練及推論都在去識別化下進行，打造適用於智慧機器人的高隱私解決方案，並與美商軍警系統合作設計，推出全球第一隻具備隱私感知具身智慧的機器狗，用於LAPD安全巡邏、情境事件分析應用。

帝濶總經理鄒正東表示，帝濶自研的專利AI技術DeCloakBrain，形成「隱私強化 AI 機器人大腦」，具備個資去識別化、自主情境感知、AI即時異常事件辨識與低功耗運算等特性，整合視覺語言模型 (VLM) 及環境物理感測資訊，從感知、規劃到執行，提供動態情境推理與描述，使機器人具備自主決策能力，可與現有機器人硬體模組進行整合，快速部署於巡邏、安防、照護等多場域。

帝濶看好，目前該系統除了狗型機器人外，包括人形與較大型的狗型機器人，都已有實績，目標應用場域包括智慧工廠、醫療院所、社會安全巡檢等。