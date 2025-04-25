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中華電：推動AI 2.0策略布局 打造創新雨林生態系

中央社／ 台北25日電

中華電信今天舉行集團AI科技論壇，董事長簡志誠表示，自2023年起推動AI 2.0策略布局，促成產業AI化、AI產業化的商機；總經理林榮賜指出，中華電積極打造AI集團艦隊，孕育具台灣韌性的。

中華電信今天首度舉辦「集團AI科技論壇」，簡志誠帶領高階主管及集團子公司，共同展出AI產品及創新應用服務，聚焦AI賦能基礎建設、創新應用2大議題，協助企業轉型升級。

中華電集團旗下艦隊包含是方電訊、中華精測、資拓宏宇、中華資安，分享「AI-DC基礎建設商機」；並由勤崴國際、科科科技、緯謙科技、iKala科技，探討「AI產業應用挑戰與機會」。

簡志誠表示，中華電信自2023年起推動AI 2.0策略布局，第一是建置海地星空的基礎建設，強化通訊韌性；第二是建置AI-DC算力雲；第三以AI軟實力，發展行業別AI應用，促成產業AI化、AI產業化的商機。

林榮賜指出，中華電信積極打造AI集團艦隊，不僅對內激勵拆分成子公司（Spin-off），同時對外廣結盟AI新創，從集團子公司、創投、投資基金到新創團隊，孕育具備台灣韌性的AI創新創業雨林生態系。

此外，中華資安、資拓宏宇將在今年下半年上市櫃，內部也將拆分兩個AI育成團隊，為企業提供轉型升級的AI關鍵技術。

AI 中華電信

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