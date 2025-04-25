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鈺創董座盧超群：助美提升製造 台灣反而更安全

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺創董座盧超群表示，助美提升製造， 台灣反而更安全。記者簡永祥／攝影
鈺創董座盧超群表示，助美提升製造， 台灣反而更安全。記者簡永祥／攝影

針對美國發動關稅導致全球紛亂，鈺創董事長盧超群今日受訪時表示，川普政府確實想藉重關稅解決美國面臨諸多難題，提升美國製造比重、減輕外債和過多移民等諸多問題，就提升製造的意義，他認為這是增強美國國力的很好戰策，美國變強，台灣就愈安全，台廠協助提升美國製程，換個角度想是對台灣有利。

對於台灣協助美國建立製造業，盧超群認為有必要性，因為台灣會更安全。不過他呼籲政府也要善用未來電子產品科技化，台灣處於全球發展AI核心，台灣過去賺了很多錢，應將這些寶貴資源做妥善規畫，讓台灣現行不利的環境，包括「五缺」（缺水、電、地、工、人才）等，讓生產力比以往再提升好幾倍，產官學界和整體社會也要團結一心 ，不要彼此扯後腿，透過積極改革、提升競爭力，凝聚社會共識，既協助美國提升製程，也能守住台灣在全球電子與AI產業的關鍵地位。

至於台積電加大美國投資，他說，台灣半導體製造和美國以整合元件製造（IDM），不僅發展的背景不同，生產模式也完全不同，台積電已布發即將量產A14奈米，但台灣還有很多製程技術，例如10奈米以下，這些都是未來發展AI晶片需要的製程技術，只要台灣把各項技術發展到全世界都非要靠台灣不可，就不必擔心技術被掏空，而是社會要全力守住台灣在全球電子與AI產業的關鍵地位。

盧超群進一步表示，未來AI世代，除了邏輯晶片占一半江山外，記憶體占比也將達五成，未來持續創新與知識產權的保護，扮演舉足輕重地位。他分析，中美貿易戰已讓大量中國製產品大量向歐洲歐洲倒，因此歐洲也開始和中國洽談所引起供過於求與技術保護問題，未來不排除針對記憶體產品進行出口配額或關稅限制。不過他認為台灣在美中貿易戰處於左右逢源的有利位置，伴隨AI快速蓬勃發展，只要台灣守好AI發展的核心地位，台灣半導體產業發將開啟未來20年的黃金期。

AI 台積電 美國

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