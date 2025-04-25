中華電信下世代網路技術布局有成 獲 IOWN 傑出貢獻獎

中華電信（2412）近年積極布局IOWM的全光網路（APN）技術，在下世代資料運算架構及跨雲低延遲傳送技術領先全球，獲IOWN全球論壇頒發傑出貢獻獎。

中華電信表示，中華電信研究院於2025年IOWN全球論壇（Innovative Optical and Wireless Network Global Forum）年度會員大會榮獲「傑出貢獻獎（Outstanding Contribution Award）」個人獎項，為台灣唯一獲此殊榮者，於全球150個會員公司中，僅8家公司共10人獲獎，與NTT、Sony等國際知名企業並列獲獎名單。

中華電信研究院近年積極打造「下世代資料運算架構（Data-Centric Infrastructure, DCI）」與「跨雲低延遲傳送技術(RDMA over APN)」等核心領域，展現對IOWN未來網路架構願景的具體貢獻。

中華電信研究院高級研究員蔡佳安以其於上述技術之深耕研發與實務應用推動經驗，榮獲本屆「傑出貢獻獎」，也是台灣首位獲此殊榮獎項，為台灣在國際技術舞台再添佳績。

中華電信表示，中華電信研究院的「跨雲低延遲傳輸技術」與「外接式光波路徑轉接技術」已分別於2024年11月與2025年2月通過IOWN全球論壇認證。全球目前僅有15項技術獲此認證，中華電信即占2項，顯示其在推動新世代網路架構發展上的領導地位。

本屆IOWN全球論壇年度會員大會於4月22日至4月25日假瑞典斯德哥爾摩舉辦，匯聚全球逾60家資通訊業者與設備製造商，超過220位專業代表共襄盛舉。中華電信由研究院副院長暨IOWN全球論壇董事會成員李榮瑞率隊出席，除發表中華電信研究院多項創新技術成果外，亦積極與國際專家互動交流，深化全球合作。

IOWN全球論壇致力打造面向2030年之新世代資通訊與運算基礎架構，目標實現高頻寬、低延遲、低能耗之智慧社會。中華電信將持續以IOWN架構為核心，推進前瞻研發與應用驗證，強化國際技術布局，為台灣及全球產業帶來嶄新解決方案與發展動能。