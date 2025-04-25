帝濶開發AI隱私代理人平台 機器狗將於電腦展亮相
鈺創轉投資帝濶科技今天宣布，成功開發AI隱私代理人平台，可導入機器狗、機器人，應用於醫療、軍警領域，機器狗將於5月台北國際電腦展（COMPUTEX）中亮相。
鈺創今天舉行媒體交流會，帝濶總經理鄒耀東說，繼無個資AI人臉辨識系統和高隱私AI影像照護系統，帝濶新開發出AI隱私代理人平台，具備個資去識別化、自主情境感知、AI即時異常事件辨識與功耗運算等特性。
鄒耀東表示，AI隱私代理人平台可以即時辨識身分、人物追蹤鎖定、定點巡邏、異常行為分析等，並可與現有機器人硬體模組整合，快速部署於巡邏、安防和照護等應用。機器狗應用將於5月電腦展中亮相。
鈺創董事長盧超群說，鈺創集團將在電腦展中展示AI相關記憶體、邏輯晶片、次系統、軟體、加密和隱私等一系列成果。其中，記憶體方面，鈺創4GbDDR4打進WiFi 7供應鏈後，8Gb DDR4產品也將搶進WiFi 7市場。
鈺創旗下鈺群成功開發出USB共享影音處理器EJ535D，具備即時資料交換、實體鍵盤滑鼠控制等功能，可實現跨電腦機台協作，應用於教育、智慧工廠等領域。
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