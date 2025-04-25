白沙屯媽祖進香倒數 中華電信 AI、衛星、VR 助陣

全台最具代表性宗教盛事之一「白沙屯媽祖進香」，將於5月1日晚間11點25分自苗栗拱天宮盛大起駕，展開10天9夜徒步橫跨400公里的進香，今年報名信眾人數突破30萬人，創下新高，充分展現台灣民間信仰的強大凝聚力。中華電信（2412）表示，今年除加強行動網路布局，更派出低軌衛星OneWeb行動車，更打造「5G鑽轎咖 媽祖來祝福」趣味體驗，信眾透過手機掃描QR Code，以虛擬實境VR應用，線上感受白沙屯媽祖滿滿祝福。

中華電信表示，與媽祖粉紅超跑同行，運用AI預測進香網路熱點，中華電信全力投入網路資源，除出動超過5部行動基地台車及擴充和新增超過500座4G/5G行動基地台，並再次派出OneWeb行動車與粉紅超跑同行，運用OneWeb低軌衛星設備彈性快速連接與即時通訊特性，確保進香遶境全程網路穩定順暢。

此外，中華電信表示，首度運用AI科技預測遶境路線與鑾轎停駕熱點，精準部署網路設備，靈活掌握媽祖粉紅超跑動態路線，全線提供高品質的4G/5G行動網路。

中華電信指出，結合5G創新應用，於多處重要鑾轎停駐點皆設置攤位，除在攤位致贈小禮物外，亦提供信眾參與「5G鑽轎咖 媽祖來祝福」趣味體驗，信眾只需透過手機掃描QR Code，手機將透過虛擬實境VR應用，即能線上感受白沙屯媽祖滿滿祝福，讓傳統信仰呈現全新感動。

中華電信表示，讓信眾10天9夜繞境期間皆享有良好行動通信服務品質，中華電信動員逾百位工程師，於苗栗、台中、彰化、雲林等可能遶境區域實施全天候24小時即時訊務疏導，全力確保遶境過程中行動上網體驗順暢無虞。

中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍表示，中華電信秉持以科技服務社會的理念，持續以最先進的數位賦能支持全民重要信仰活動，在信眾與媽祖同行的路上，陪伴每一步，守護每一刻，永遠走在最前面。