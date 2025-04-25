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AnyMind Group 宣布收購越南社群與直播商務代理 Vibula

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

行銷科技業者AnyMind Group宣布簽署協議，收購越南社群與直播商務代理商Vibula，預計今年6月完成，AnyMind將收購Vibula 80%的股份，擁有在兩年後收購剩餘 20% 股份的選擇權。

Vibula 為健康與美容、民生消費品、食品與飲料、親子、時尚，以及家電與居家用品等產業的品牌提供四大核心服務，包括社群與直播商務及行銷管理、電商平台營運管理、活動行銷管理，以及多平台影音網路（MCN）服務。

根據報告，越南電商市場規模預計將從2024年的220億美元成長至2030年的630億美元。報告同時指出，2022–2024 年期間，越南的影音商務（video commerce）創作者人數年均成長達 11%，高於東南亞平均的 9%。

此外，影音商務在 2024 年已占東南亞整體電商 GMV 的 20%，遠高於 2022 年的不到 5%。影音商務涵蓋互動直播購物、創作者導向的導購影音內容，並結合導購連結與內建交易功能。

透過此次收購，Vibula將能導入AnyMind Group的多項技術，例如由生成式AI驅動的直播商務平台AnyLive，為其客戶創造更多新機會。

Vibula是AnyMind Group 在越南的首筆收購案、東南亞地區的第四件併購案，以及全球第11件收購案。前幾次東南亞併購包括泰國創作者網絡 Moindy(2019)、印尼電商營運商 DDI(2023)與馬來西亞電商營運商 Arche Digital(2024)。

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