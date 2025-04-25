Google 辦亞太區網路安全論壇 四大策略強化打詐

Google積極攜手全球夥伴打擊詐欺。Google 25日在台舉辦第二屆亞太區網路安全論壇，宣布推出四大策略，包含：與數位發展部建立合作夥伴關係、透過 Google.org 挹注資金深耕防詐教育、藉全球訊號交換平台（GSE）加速應對跨域威脅、陸續將 ShieldUp! 遊戲化學習推廣至包含包括澳洲、新加坡、台灣和泰國等市場。

Google 台灣總經理林雅芳今日在官方部落格中指出，運用AI優先的策略以及全球的經驗，藉助最新的AI模型大規模偵測、移除不良廣告，2024年在全球移除超過51億則廣告，並將近4千萬個廣告客戶帳戶停權；主動更新政策、推動廣告客戶驗證，於2020年及2022年，在台灣推行全球廣告客戶驗證與金融服務廣告驗證，完成廣告實名制。

林雅芳指出，這次在台灣舉辦的論壇，提供了分享交流的平台，Google有機會將全球資源與承諾更進一步落地台灣。並宣布四項新計畫：

首先是深化在地夥伴，Google與台灣數位發展部建立合作夥伴關係，聚焦於提升民眾的網路安全。合作重點包括分享詐騙趨勢資訊、促進打擊詐騙的國際合作、開發偵測與打擊詐騙的解決方案，並投入更多使用者教育及意識提升的在地計畫 。這代表我們將與主管機關更緊密地協作，共同打造更安全的數位防線。

另外，Google旗下慈善機構 Google.org先前捐助100萬美元支持台灣非營利夥伴推動防詐素養教育後，今年將會在亞太地區提供500萬美元的防詐計畫補助，持續支持像台灣這樣的重要市場，透過在地組織的力量提升全民防詐意識。

Google先前建立全球訊號交換平台（Global Signals Exchange, GSE），該平台讓參與的組織能即時交換詐騙相關訊號，更快辨別並且阻斷詐騙活動。Google表示，目前已有20個單位分享將近1.8 億個訊號。在2025年第1季，Google將更多產品引入GSE，接收了1,000萬個訊號並分享了400萬個。相較於2024年10月的試驗計畫，接收的訊號量增加了十倍。

Google也正是推廣ShieldUp!遊戲化學習，ShieldUp! 在印度推出後非常成功， Google計畫2025年會把這個以手機遊戲為基礎的學習方法，推廣到更多市場，包括澳洲、新加坡、台灣和泰國，透過安全的遊戲環境，讓使用者親身體驗詐騙手法，有效提升辨識詐騙的能力與數位韌性。

林雅芳指出，打擊詐騙是一項長久的任務，需要不斷學習與合作，Google 將全力支持台灣各界，並與政府、產業、公民社會及媒體，共同強化台灣社會整體的數位韌性，為所有人打造一個更安全、更值得信賴的網路環境。