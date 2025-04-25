CATCHPLAY+ 全面升級 推AI多語精靈助創作者進軍海外

唯一台灣原生、跨足國際的OTT影音平台 CATCHPLAY+今日舉行「2025全面升級」發表會，發布能即時生成十種語言的「AI 多語精靈」技術，應用在讓用戶即刻有感的短影音語言選擇上，助攻內容創作者進軍海外。

CATCHPLAY+今日推出的「 AI多語精靈」技術，是影音平台首次推出的用戶端生成式AI應用。CATCHPLAY執行長楊麗貞表示，生成式AI已經成為很多人工作或生活的一部分，CATCHPLAY+思考如何用在串流影音的服務，而且不只是製作端的語言轉換、是直接讓用戶有感的用戶端應用。

CATCHPLAY+今日推出的服務是把「 AI 多語精靈」用在短影音上，透過獨家開發和訓練的生成式AI語言模組，將影片自動轉換為多國語言版本，不僅能生成流暢自然的翻譯字幕，更能依據原始語音的語氣、節奏與音質，生成多語模擬配音，讓用戶在觀影時即可隨意轉換語言，打造自然流暢的多語觀影體驗，目前支援包含中文、英文、印尼文、日語、韓語、法文、西文、德文、馬來語、越南文等十種字幕和配音。

為了展現實際用戶體驗，占星專家唐綺陽老師在CATCHPLAY+平台上選播她最新的星座運勢週報，只要輕觸影片上的AI語言選項，字幕、聲道便瞬間切換成英文、韓文、法文、印尼文等語言，語音流暢自然、沒有機械感，唐老師也驚呼：「我彷彿在聽我的複製人說話！而且她還是個語言天才，太神奇了！」她也興奮地表示：「我一直認為星座運勢的話題是沒有國界的，和CATCHPLAY+ 合作，很高興能把我的內容帶到東南亞等更多國家，我認為這也是台灣影音創作者被世界看見的好機會！」CATCHPLAY+也邀請更多內容創作者開啟進軍海外市場的合作。