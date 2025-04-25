鈺群推新世代USB共享影音處理器‒ EJ535D 實現跨電腦機台靈活操作

鈺創科技（5351）旗下公司、鈺群科技（eEver Technology Inc.）推出業界首款USB 共享影音處理器EJ535D，整合4K60FPS高畫質串流、即時資料交換、實體鍵鼠控制等功能，滿足專業用戶之跨電腦平台、即時、高效率的設備整合需求，打造Edge AI裝置協作新標竿。

由鈺群科技自力研發之EJ535D高效能IC，可內建於USB橋接器、Dongle或 Dock裝置，實現無縫跨電腦機台協作，並可支援Windows或macOS雙平台直接操控，使用者可如操作單一主機般，自然滑移滑鼠於兩台電腦之間，鍵盤自動對應當前焦點，同時可複製貼上文字、圖片、甚至大型檔案，無需雲端同步、無須網路支援，大幅減少延遲與風險，更能凸顯本地化傳輸優勢，免除雲端協同之資安外洩風險或頻寬限制，亦符合工業場景對即時性的嚴苛要求。

EJ535D承襲鈺群EJ525D影音訊號處理器之4K60FPS高畫質共享，支援未壓縮影像即時串流，滿足醫療遠距會診與電競直播的幀率穩定性需求。EJ535D即時資料傳輸 整合 多通道高速交換架構，可同步處理鍵鼠指令、檔案複製與影像串流，對接Edge AI裝置的多工處理特性。

鈺群科技徐世民副總表示，AI應用強化了人與機器之間的互補關係，但也同時暴露出多設備操作效率的瓶頸，EJ535D的推出，正是為了讓使用者專注於AI與內容本身，而非花費心力在跨平台操作的繁瑣流程上。

此產品目前已與多家品牌客戶設計最新產品，亦與企業IT系統整合商與教育機構展開合作，協助部署多設備智慧操作場景。在AI重新定義工作模式的時代，EJ535D不僅是一項產品，更代表一種全新的人機協作思維與操作介面進化。鈺群科技將持續以創新實踐未來，讓異質裝置整合不再是障礙，而是生產力的助力。