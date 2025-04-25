帝濶智慧科技前進COMPUTEX 2025 發表AI隱私代理人

AI隱私運算創新領導者、帝濶智慧科技，為鈺創科技（5351）主力投資的新創AI智慧型公司，將於COMPUTEX 2025 正式發AI隱私代理人（AipA: AI Privacy Agent）之全球首創可模組化部署之隱私AI平台 ，可依應用場景模組化搭載專利核心技術，強調AI訓練及推論在去識別化下進行，打造適用於智慧機器人與智慧醫療的高隱私、高安全解決方案。

AipA平台結合帝濶自研的專利AI技術 DeCloakBrain，形成「隱私強化 AI 機器人大腦」，具備個資去識別化、自主情境感知、AI即時異常事件辨識與低功耗運算等特性，整合視覺語言模型（VLM）及環境物理感測資訊，從感知、規劃到執行，提供動態情境推理與描述，使機器人具備自主決策能力；可與現有機器人硬體模組進行整合，快速部署於巡邏、安防、照護等多場域。

此DeCloakBrain AipA機器人系統之領先應用案例為「隱私感知智慧機器狗」，可即時辨識黑名單／白名單身分、人物追蹤鎖定、定點巡邏、異常行為分析等情境行為，自動觸發警報與應變流程。該機器狗系統將於 COMPUTEX 2025 現場正式亮相，展現隱私AI與邊緣計算結合的最新突破，預料將是智慧工廠、醫療院所、社會安全巡檢等解決方案的核心。

AipA平台亦可搭載帝濶另一專利技術 DeCloakVision，形成「AI 輔助隱私醫療照護系統」，目前已成功導入新竹臺大分院，並已於2025年3月NVIDIA GTC 展中全球亮相。

該系統能即時偵測高風險行為如智慧病房或老人照護中離床、跌倒、暴力等事件，並結合無個資人臉辨識、數位圍籬與異常通報模組，協助醫護人員快速應變並生成報表，顯著提升照護效率與院內安全。其「Privacy by Default」架構確保全程影像去識別化，防止個資外洩，在不干擾醫療流程的情況下，保護病人與醫護隱私。

目前系統已在公共區域與示範病房穩定運行，並將於今年內擴展至北中南多家醫療機構，推動台灣智慧醫療隱私標準再進化。