CATCHPLAY+ 影劇平台加「輕」頻道組合 攻年輕串流用戶

台灣原生、跨足國際的OTT影音平台CATCHPLAY+ 25日舉行「2025全面升級」發表會，包含產品、技術、內容三大升級。加入全新產品「CATCHPLAY TV」，首批精選超過20台國內外電視頻道，與原有的強檔影劇在同一個平台上，讓習慣以串流為主的新世代影音用戶一站滿足追影劇、看新聞與運動賽事等需求。CATCHPLAY集團也於今日宣布2025年即將推出的內容投資與製作項目，包括滿滿大卡司的三部旗艦台劇與兩部東南亞電影，從產品、技術、內容三方面豐富用戶體驗。

CATCHPLAY集團執行長楊麗貞表示，隨著 OTT 的發展，消費者的觀影習慣一直在整合、改變，CATCHPLAY TV 的推出，可以讓已經習慣以串流影劇為主的年輕世代，在想看新聞或體育賽事等頻道內容時，在同一個平台上就看得到，而且不用綁在電視機前，從大螢幕到小螢幕，通勤、午餐時都能看，是專為以串流為主的『輕』頻道使用者推出的組合。

CATCHPLAY TV讓用戶只需在 CATCHPLAY+平台上，即可自由切換觀影模式──無論是點選最新電影、熱門影集，或是即時收看頻道，一切操作直覺流暢，輕鬆上手。首批精選頻道包含國內各大新聞台──TVBS、TVBS新聞台、東森新聞台、東森財經新聞台、民視新聞台及國際新聞頻道BBC News、 NHK WORLD-JAPAN等，以及民視第一台、TVBS歡樂台、BBC Earth、BBC Lifestyle、CNEX視納華仁紀實台、Global Trekker、龍華戲劇台、龍華偶像台、ROCK Action搖滾電影頻道、ROCK Entertainment、ROCK Extreme、博斯運動一台、博斯運動二台、GOOD TV 好消息電視台等超過20個頻道，滿足頻道需求較輕的新世代串流用戶，未來也將觀察用戶使用數據增加頻道選擇。

今日上線後，任何用戶皆可每天試看15分鐘；原有串流訂閱方案及六月底前加入的訂閱用戶更可原價升級，即刻享有無限看CATCHPLAY TV的額外權益，加上原有的強檔影劇，如近期院線片《米奇17號》、《懼裂》、《魔法壞女巫》、《璀璨女人夢》、《一部未完成的電影》，強檔歐美影集《塔薩爾之王Tulsa King》、《黃石公園》、《特種部隊：母獅》、《CIA倫敦辦公室》及旗艦台劇《死了一個娛樂女記者之後》、和近期即將宣布上檔日的《我們與惡的距離II》等，全在同一個平台上，讓用戶隨時享受真正無縫切換的觀影自由。

CATCHPLAY集團也持續強化內容投資布局，2025年預計發行的項目包含備受期待的台劇《我們與惡的距離II》、《親密之海》、《同棲散策》。《我們與惡的距離II》由文策院、公共電視、CATCHPLAY、大慕可可共同出品、大慕影藝製作，CATCHPLAY延續在《我們與惡的距離》擔任的國際發行角色，將《我們與惡的距離II》帶到全球；同時，由CATCHPLAY旗下影響原創與鑫囍創業共同出品製作的旗艦劇《親密之海》亦即將推出，聚焦近代台灣的社群文化和世代差異；影響原創與時創影業、文策院及周子娛樂及東森電視共同投資的《同棲散策》預計在下半年推出，以獨特視角探討婚姻與親密關係的危險張力。三部劇集結了周渝民、薛仕凌、楊貴媚、謝欣穎、李銘順、瑞瑪席丹、于子育、言承旭、林依晨等台灣超強卡司。

海外市場方面，CATCHPLAY 繼前年首度於印尼推出原創項目《惡靈旅店》後，進一步挖掘東南亞潛力，再次攜手《惡靈旅店》主創團隊Infinite Studios，推出續集電影《惡靈旅店2》；此外，與印尼製作公司Adhya Pictures合作恐怖鬼片《The Hole》，兩部電影都將於今年下半年全球發行，展現原創IP的延伸價值。

這場升級不僅打開影音平台發展的更多可能性，更展現 CATCHPLAY 持續拓展國際的企圖心。自 2016 年成立以來，CATCHPLAY+ 始終以提供多元且高品質的影視內容為核心，深耕台灣並進軍東南亞市場，是台灣第一個將服務擴展至海外的付費影音平台，目前為止註冊用戶已突破4,300萬。一路走來，從精選全球電影、高口碑歐美影集，到自製優質台劇、東南亞類型電影等，致力為觀眾帶來更豐富且具影響力的精彩作品。