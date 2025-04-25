鈺創今年將在 Computex 展出新一代機器人平台

記憶體廠鈺創（5351）今年以整合AI視覺系統為主軸，將在Computex展出新一代機器人平台，展示其於邊緣AI領域的技術整合能力。董事長盧超群表示，此次展出的機器狗具備全方位影像偵測功能，搭載鈺創自研的視覺處理系統及隱私保護模組，能在不揭露個人身份的前提下進行影像分析，展現公司於AI終端應用的系統整合成果。

鈺創指出，該套隱私處理系統結合自主開發的記憶體架構，核心DRAM產品歷經多年技術驗證，預計今年底完成整體平台整合，並釋出正式應用版本。此次展出雖未對外全面揭露細節，但可為年底成果鋪路。該機器人平台未來將搭載來自NVIDIA或其他供應商的AI核心運算模組，實現影像感知、記憶體運作與推論演算的完整串接。

盧超群強調，AI運算正快速往終端裝置延伸，對分散式架構提出更高要求。鈺創憑藉自有垂直整合能力，已能提供涵蓋記憶體、邏輯元件、微系統、軟體、安全性設計等一體化方案，有助提升邊緣AI裝置的運算效能與資料安全。他預期，隨著AI應用從雲端向邊緣擴散，具備即時感知與智慧分析能力的產品將成市場關鍵。

此外，鈺創也正在籌備下一階段AI效能發展策略，董事長透露，將於約一個月後對外說明公司提出的「第二代摩爾定律」概念，藉由技術與製造的再整合，推動AI運算平台普及至個人裝置，實現AI商品化的產業轉型。

盧超群說明，AI與機器人應用將大幅改變未來社會運作模式，而台灣具備完整半導體產業鏈與系統設計實力，在全球供應鏈重組過程中佔據關鍵地位，台灣若能善用產業聚落優勢並提升創新能量，未來20年可望成為全球AI應用與系統平台的重要推手。