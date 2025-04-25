新普宋福祥：今年IT、非IT皆會增長 關注美國關稅影響

電池模組龍頭新普（6121）營業報告書出爐，展望後市，董事長宋福祥指出，預估今年新普IT及非IT產品銷售均有機會較去年增長，2025年新普集團在新事業上整體發展仍是樂觀看待。但因川普上任後推行的「美國優先」政策，如提高進口關稅是否會對美國國內市場需求造成影響，仍需觀察。

新普將於5月29日召開股東會。新普2024年營收800億元、年減5.6%，主因IT產品售價下滑所致。稅後純益53.4億元，每股純益（EPS）為28.88元。

回顧去年，宋福祥表示，2024年整體IT產業需求處於復甦狀態，然在終端市場未見強勁需求，以及大環境仍是供過於求狀況下，產品價格呈現下滑之趨勢。

宋福祥指出，去年全球筆記型電腦展現復甦態勢，雖地緣政治影響仍在且不斷加劇，但在品牌積極促銷刺激終端消費需求、各國政府祭出補貼政策、加上AI PC話題討論熱烈下，全年筆記型電腦出貨量達1.72億台、年增4.2%，新普NB出貨量亦符合原先預期，呈現個位數小幅成長。

非IT應用產品電動自行車（LEV）及資料中心備援電池（BBU）市場前景仍是看好，大環境影響因素已逐漸消散，LEV在終端致力於庫存調節努力下逐漸回溫，BBU則因伺服器需求快速增加而有所增長。

展望2025年，宋福祥表示，NB各品牌紛紛推出AI PC新產品刺激換機需求、Windows 10作業系統終止服務、教育標案等需求，將可望持續帶動筆電成長動能，2025年預估全球筆記型成長率約為5%。

至於全球平板電腦市場，今年在升級潮流促使下，為滿足多元化市場需求，各品牌不斷優化自身產品提升規格，可望推動平板電腦市場進入一個新的發展階段，預估成長率將增長約3%。而全球智慧型手機銷量回到成長軌道後，今年預估仍會持續增長，只是增長幅度將趨緩。

整體而言，宋福祥強調，IT市場逐漸朝向恢復成長軌道前進的穩健態勢，然因川普上任後推行的「美國優先」政策，如提高進口關稅是否會對美國國內市場需求造成影響，仍需觀察。

在新事業之發展，節能減碳、能源轉型及綠色能源仍是未來潮流，包括動力自行車、大型資料中心、儲能系統市場等均呈現穩定成長。預期2025年新普集團在新事業上的整體發展仍是樂觀看待。

其中，LEV在歷經庫存調節後，2025年市場需求將呈現健康成長，BBU 產品應用因AI應用蓬勃發展，雲端服務商擴增資本支出布建AI算力，使得AI伺服器產業蓬勃成長，預估也將再帶動大型資料中心鋰電池出貨明顯成長。因此，預估今年新普 IT及非IT產品銷售均有機會較去年增長。