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晉弘與朝日英達科攜手 推出拋棄式動物用內視鏡

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上市智慧醫療公司晉弘（6796）25日宣布，與日商朝日英達科株式會社（ASAHI INTECC CO., LTD.）合作推出專為動物臨床診斷、和治療設計的拋棄式內視鏡產品，並由朝日英達科擔任日本地區獨家代理銷售。此次台日跨國合作彰顯兩公司在醫療器械領域深厚實力與創新精神的結合，擴大微創診療技術的運用場域做出貢獻。

晉弘表示，朝日英達科自1976年成立以來，一直致力於開發和生產高品質的醫療器械，並以其獨特的製造技術在全球市場上享有高度聲譽，秉持著「Only One」的技術理念，致力於製造「Number One」的產品。晉弘作為台灣領先的智慧醫療公司，專注於創新醫療設備的開發，兩家公司在醫療器材領域擁有各自的強項，並將這些優勢延伸至動物醫療領域。

晉弘開發出的拋棄式內視鏡，未來可針對動物進行診斷和治療。結合內視鏡使用與即時高畫質影像功能，讓獸醫師在操作時更靈活、更安全，並能有效節省清潔、消毒與維護成本。該產品將為動物醫療界提供更多創新解決方案，實現更高效、安全的治療方式。

朝日英達科的代表取締役社長宮田憲次表示，我們觀察到動物醫療市場對於快速、安全且操作簡便的影像工具有著日益提升的需求，這款動物用內視鏡的推出，正是為了回應第一線獸醫師在臨床診療和治療上所面臨的實際挑戰，幫助他們在有限的時間內做出更即時、正確的判斷。

獸醫師 醫療器材

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