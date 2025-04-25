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台積電擴大投資美國 盧超群：台灣沒有被掏空疑慮

中央社／ 台北25日電

美國致力推動半導體在地生產，台積電加速在美國投資，鈺創董事長盧超群今天表示，台灣沒有被掏空的疑慮，不過，政府應改善台灣環境，各界應團結。

鈺創今天舉行媒體交流會，盧超群說，在電子AI化的趨勢中，台灣因擁有包含半導體的完整電子技術，將居中心地位。

盧超群表示，美國致力加強在地製造，台灣應可提供協助，以獲得回報，他不擔心台灣會因而被掏空，不過，政府應改善台灣環境，尤其是缺水、缺電、缺土地、缺人才與缺工等「5缺」問題，並提升人力生產力。

盧超群說，第1季營運艱苦，不過觀察第2季起記憶體需求有增加情況，對於未來營運展望審慎樂觀，預期第2季和第3季業績應可逐季好轉。只是DDR5規格以下的產品恐面臨中國大量產能開出的挑戰。

面對不穩定的世界局勢，盧超群表示，企業應制定短期及長期規劃，其中，短期應具變動性，並應儲備資金。

盧超群說，台北國際電腦展將於5月登場，鈺創集團將展出AI相關的記憶體、邏輯晶片、次系統、軟體、加密和隱私等一系列成果。

台積電 美國 鈺創

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