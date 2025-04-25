全漢攜手英特爾 推出次世代電源解決方案

電源大廠全漢（3015）宣布攜手 Intel 推出節能兼具備源的次世代電源解決方案。全漢此次發表兩款創新的電池備援電源產品（PSU Plus BBU），針對小型計算設備與工作站系統在瞬間電力中斷時仍需維持穩定運作的需求，提供實用、可靠的解決方案。

全漢表示，作為 Intel 長期種子策略開發夥伴，多年來在 Intel 的支持下，持續投入電源供應技術創新，特別聚焦於符合最新能效法規的 12VO 架構設計。

此次在 Intel Client Ecosystem Symposium 中，全漢展示最新 V3 版本的 TFX 12VO PSU，不僅協助品牌客戶打造符合規範的 PC 系統，更以高效能與節能並重的設計，為減碳與環境保護盡一份心力。

至於EnerXBar 090-19 BBU專為迷你桌機與輕型系統設計，一體化即插即用架構，搭配 ASUS 第 15 代 NUC 演示，展現其在斷電瞬間提供零轉換時間（0ms）備援的能力，解決資料遺失與系統中斷的痛點。

受惠網通及工業電腦需求回溫，全漢首季營收30.31億元，年增12.09%，隨網通產品庫存修正結束，外界預期，全漢全年營運力拚優於去年。