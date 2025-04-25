微軟《2025 工作趨勢指數》報告 揭示 AI 前瞻企業興起

微軟發布最新《2025 工作趨勢指數》報告，深入探討AI對工作職場的深遠影響。研究涵蓋來自31個國家、31,000名員工的調查結果，並結合LinkedIn勞動力市場趨勢、生產力數據，以及來自AI原生新創公司、學者、專家訪談等多方資料彙整而成。報告指出，新型組織形態「AI 前瞻企業」正逐步崛起；這類企業正善用唾手可得的智慧工具，透過建立人類與Agent協同運作的團隊來推動企業轉型。隨著Agent的加入，員工將成為「Agent 管理者」，負責建立、指派和管理 Agents，從而提升工作效能。

根據調查顯示，全球有71%的「AI 前瞻企業」員工表示自己的公司正蓬勃發展，相較於一般企業僅有37%。在亞太地區差距更為明顯，分別為73%相較於36%。此外，微軟亦宣佈Microsoft 365 Copilot新功能，涵蓋全新功能與強化的Agent協作體驗，包括深度推理模型驅動的Researcher（研究員）與Analyst（分析師）、AI內容創作應用Create、Copilot Notebooks 及 Copilot Search等功能。

微軟指出，雖然每個組織的AI發展路徑不同，根據微軟觀察，共通的轉型歷程大致可分為三個階段，並隨時間逐步演進：第一階段為「AI 助手輔助工作」：每位員工配備個人 AI 助手，用以提升日常工作效率與執行品質。

微軟表示，第二階段為「建立人類與 Agent 共同協作團隊」：Agents 以「數位員工」角色加入團隊，在人類指導下執行研究、市場規劃等特定任務；第三階段則為「人類主導、Agent 執行」：由人類制定策略方向，Agents 負責執行商業與工作流程，必要時由人來檢查確認，以確保任務方向一致。

以下為《2025 工作趨勢指數》報告針對亞太地區的洞察：一、58% 的「AI 前瞻企業」員工表示能夠承擔更多的工作，遠高於一般企業的 21%。二、92% 的「AI 前瞻企業」員工認為更有機會投入有意義的工作（一般企業僅為 77%）。

在台灣趨勢方面，88％台灣企業領導者認為今年是重新思考策略和營運核心的關鍵年（高於全球平均 82%）。47%的企業領導層認為需優先提升生產力，但90% 受雇工作者（含員工和主管）坦言缺乏足夠的時間或精力來完成工作。

微軟表示，82% 的企業預計於未來12到18個月內導入 agents作為數位團隊成員，以擴大勞動力能力。36%的企業領導者將發展「數位勞動力」列為未來12到18個月優先任務，僅次於「提高技能」的45%。同時，31％企業考慮重新配置人力資源，顯示 AI 不僅改變工作方式，也正在改變「由誰執行」。

此外，86% 的企業正在評估新增以 AI 為主的職務類型（全球平均為 78%）。58% 的企業正在透過 agents 實現部門或團隊工作或業務流程全面自動化（高於全球平均 46%）。

另，企業領導者期望在未來五年內，進一步拓展團隊的職能範疇，涵蓋「以 AI 重塑業務流程（47%）」、「建構多 agent 系統將複雜工作自動化（54%）」，「agents 訓練（48%）」以及「agents 維運管理（45%）」。