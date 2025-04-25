去年全球遭詐騙金額達6880億美元 Google與數發部合作打詐

2024年全球詐騙金額達6880億美元，相當台灣國內生產毛額（GDP）86％。Google今日舉辦亞太防詐論壇，聚焦AI技術應用、政策更新與跨界合作三大防詐主軸，並宣布攜手數位發展部啟動「防詐策略夥伴關係」。

Google 台灣總經理林雅芳表示，Google防詐策略聚焦三大面向，AI工具、清晰政策、夥伴關係。數據顯示，2024年運用AI技術偵測詐騙內容，已有97%的廣告移除來自AI貢獻，限制142億則廣告、停權3920萬個廣告帳戶。其次是政策更新，透過強化廣告主身分驗證與建立信用制度；第三則為跨界合作，目前已合作網紅觸及超過50萬人，同時串連政府、非營利組織，將防詐意識深入基層。

數發部長黃彥男指出，去年剛上任時詐騙問題嚴重，尤其是假冒名人與投資詐騙廣告氾濫，如今在平台協力下，假冒名人廣告已減少95%以上，投資詐騙也下降將近90%。他表示，目前數發部以兩面向執行，分別是政策面、技術面。政府自2024年7月通過「打詐專法」，對大型平台提出實名制驗證、資訊透明與快速下架等要求，目前已推動部會合作辨識詐騙類型、建置資訊共享平台。

Google全球政府事務暨公共政策副總裁Wilson White也指出，詐騙問題已對全球造成重大影響，2024年全球損失高達6880億美元，其中亞太地區就占近三分之二。他說，防詐需要跨部門、跨國界共同努力。

Wilson White表示，Google已與數發部啟動「防詐策略夥伴關係」，將在資訊共享、技術偵測上深入合作，並建立「全球詐騙訊號交換平台」，讓參與機構即時交換詐騙警示訊號。該平台目前已有1000萬筆訊號進入、400萬筆被即時分享。

Wilson White指出，Google將進一步推廣「遊戲式學習反詐」方式，預計今年將反詐遊戲「Shield Up!」導入台灣市場。他指出，遊戲方式筆傳統宣導更有效。

林雅芳強調，防詐是需不斷更新，Google將持續透過技術創新與滾動式政策調整，與政府、產業與民間團體攜手合作，共同建立可信任的數位環境。