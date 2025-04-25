今年首季全球桌機出貨年增4% 前六大品牌商僅宏碁衰退

川普關稅戰恐打亂企業IT支出規劃，其中，由於近年桌機（DT）近七成需求來自商用，成為後續整體PC商用市場風向觀察重點，根據研調機構數據顯示，今年第1季全球桌機出貨量為1,810萬台、年增4%，其中，華碩（2357）首季出貨量年增率達37%，增幅為主流品牌之冠，至於宏碁（2353）則為前六大品牌中，唯一出貨量呈現年衰退的業者。

從數據來看，歷來首季為傳統淡季，但今年第1季全球桌機出貨量相比去年第4季僅下滑4%，且年增4%，顯示企業換機動能從去年第4季開始延續至今年首季，另一個原因則仍與品牌商提前拉貨至北美市場備貨有關。

今年首季桌機全球前六大品牌依序為聯想、戴爾（Dell）、惠普（HP）、蘋果、宏碁、華碩，除宏碁之外，其他主流品牌商首季出貨量皆呈現年成長。

宏碁今年首季桌機出貨量達50萬台，季減10%、年減19%，市占率為2.9%，為第五大桌機品牌商；華碩則為第六大桌機品牌商，首季出貨量為30萬台，季減13%、年增37%，年增幅為主流品牌之冠，市占率則為1.6%。

桌機市場自2024年第4季開始，因Windows 10退場、企業升級需求出現，已帶動當季度出貨動能，而到今年，除了Win10退場等利多因素外，隨著輝達（NVIDIA）推出新世代顯卡RTX50系列，預期商用及電競需求將成為桌機市場主要增長動能。

業界評估，川普對等關稅政策反覆，造成全球經濟極大不確定性，導致企業IT支出難以具體規劃，因此今年首季商用PC市場出貨量仍較難顯現關稅戰的影響，預計要等第2至第3季，才能看出企業端是否有縮減或遞延IT支出的跡象。