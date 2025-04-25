玩遊戲學辨識詐騙 Google「ShieldUp！」將登台
近年詐騙橫行全球，全球政府、組織、企業、人民努力投入防詐、阻詐，更要提升「辨識詐騙」能力，Google在印度推動的名為「ShieldUp！」透過手機遊戲學習辨識詐騙，成效亮眼，Google預計，今年要將「ShieldUp！」推廣到台灣、澳洲、新加坡、泰國。
Google 25日首度在台灣舉辦亞太防詐論壇，匯聚亞太區電信、金融、科技、企業聯盟重要領袖，分享洞察、共商跨境聯合防堵詐騙的解決方案。
數位發展部部長黃彥男、Google 台灣總經理林雅芳、Google 全球政府事務暨公共政策副總裁 Wilson L. White出席，並邀請遠傳技術長郭峻杰、玉山銀行、GSMA代表參與論壇。
Google觀察，台灣以蓬勃的遊戲文化聞名。根據最近的報告，台灣的玩家人口高達1,800萬人。而「遊戲化（Gamification）」已被證實是能幫助人們對抗詐騙的有效手段，能讓人更了解詐騙行為的樣態與預警特徵。
Google指出，Google在印度推動的名為「ShieldUp！」，透過手機遊戲學習的反詐騙教育方案，在一個安全受控的環境中，預先讓使用者接觸到經過弱化處理的詐騙或心理操控情境，從而提升他們對未來詐騙行為的辨識能力。
Google表示，今年將把「ShieldUp！」推廣到台灣、澳洲、新加坡、泰國。
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