金寶強攻車電！2短片揭秘核心技術 一次看懂最新布局

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極布局車用電子市場，並接連推出多款擁有不同功能的車用電子解決方案來搶市，而團隊2025年最亮眼的成績，便是攜手汽車零組件一階大廠推出的「多功能毫米波雷達」與「電子後視鏡」兩大系統，而金寶25日也在官網上發布了2支產品短片，將旗下車電領域兩大主力系統產品一次向大家展示，並詳細揭秘其提供的核心功能與實際應用情境，吸引市場目光關注。

金寶指出，集團致力於提供多元車用電子解決方案，近期也透過與汽車零組件一階大廠信昌明芳集團攜手合作，成功開發出了搭載「多功能毫米波雷達、與電子後視鏡系統」解決方案，而這兩大全新車用電子成果，皆為汽車產業邁向智慧駕駛時代所不可或缺的關鍵模組，也是金寶今年布局車用電子市場的一大主力商品，預估將能全面提升駕駛的安全性與便利性。此外，團隊也可以依據客戶的特定需求，為大家量身打造專屬的客製化解決方案。

針對2產品的技術亮點，金寶說明，這次全新搭載的「多功能毫米波雷達系統」：主要能向客戶提供多種解決方案，最多可同時支援「腳踢感應式電動尾門、停車輔助、後方碰撞警示、開門警示、盲點偵測及車道變換輔助」等六種預警功能。在技術面上，則是透過「高精度毫米波雷達技術」來感應車身旁邊的所有動靜，並藉此為駕駛者提供即時的路況監測，提升行車安全與便利性。